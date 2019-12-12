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على طريقته الخاصة.. تامر حسني يحتفل بعيد ميلاد ماجد الكدواني

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 04:56 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرص الفنان تامر حسني، على تهنئة صديقة الفنان ماجد الكدواني، بعيد ميلاده، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهيرة "إنستجرام".

حيث نشر تامر فيديو جديد له، ظهر في الفيديو وهو يحتضن الفنان ماجد الكدواني، وعلق تامر على الفيديو قائلاً :"مفيش أحلى منك أنت يا فنان يا عظيم، يلا يا جماعة هنحتفل هنا بعيد ميلاد حبيب قلبي و حبيب الكل ماجد الكدواني"، وتوالت عليه التعليقات لتهنئه الفنان ماجد الكدواني بعيد ميلاده.

مشاركة تامر حسني في فيلم "الفلوس"

وفي سياق آخر، ينتظر تامر حاليًا عرض فيلمه الجديد"الفلوس "، والفيلم من المقرر عرضه يوم ٢٥ ديسمبر الحالي، والفيلم بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، والإضافة إلى عدد من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم مي عز الدين، أحمد السقا، علي، ربيع،والفيلم من تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق .

مشاركة تامر حسني لفيلم "مش أنا"


والجدير بالذكر أنَّ تامر يستعد حاليًا لتحضير فيلمه الجديد "مش أنا" والفيلم بطولة تامر حسني، حلا شيحة وإخراج سارة وفيق، ومن إنتاج سينرجي وتامر حسني، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني.
على طريقته الخاصة.. تامر حسني يحتفل بعيد ميلاد ماجد الكدواني
على طريقته الخاصة.. تامر حسني يحتفل بعيد ميلاد ماجد الكدواني
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