نائب محافظ الفيوم خلال اجتماعه بـ"أمانة المرأة": الدولة تهدف لتعزيز شراكة التنمية

أكد الدكتور محمد عماد عبد القادر نائب محافظ الفيوم علي جهود الدولة لدعم المرأة المصرية والإعلاء من شأنها ودعمها فى المجتمع كشريك أساسى فى تحقيق التنمية المستدامة ونشر قيم المساواة والوعى وتعزيز الحماية لها.





جاء ذلك خلال لقاءه مع أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم برئاسة الدكتورة ميرفت عبدالعظيم أمينة المرأة بالحزب وبحضور عضوات هيئة المكتب وأمينات المرأة بمراكز المحافظة.



