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نائب محافظ الفيوم خلال اجتماعه بـ"أمانة المرأة": الدولة تهدف لتعزيز شراكة التنمية

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 04:52 م
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أكد الدكتور محمد عماد عبد القادر نائب محافظ الفيوم علي  جهود الدولة لدعم المرأة المصرية والإعلاء من شأنها ودعمها فى المجتمع كشريك أساسى فى تحقيق التنمية المستدامة ونشر قيم المساواة والوعى وتعزيز الحماية لها.

جاء ذلك خلال لقاءه مع  أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم برئاسة الدكتورة ميرفت عبدالعظيم أمينة المرأة بالحزب وبحضور عضوات هيئة المكتب وأمينات المرأة بمراكز المحافظة.

تم خلال اللقاء مناقشة ماتم إنجازه خلال  الفترة الماضية كما تم استعراض  المقترحات لتفعيل التواصل بين أمانة المرأة والقطاعات المعنية بشئون المرأة خاصة فيما  يتعلق  بحملة "أنت عظيمة"، ومحو الأمية وتنظيم الأسرة كما تم استعراض أنشطة أمانة المرأة خاصة في مجال العمل علي  توفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة للسيدات وتشجيعهن على التدريب والتسويق من خلال معارض الأمانة الدورية، بما يساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للسيدات.
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الكلمات المفتاحية

مستقبل وطن المرأة

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