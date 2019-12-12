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برئاسة المملكة.. مجموعة عمل التنمية التابعة لـ"العشرين" تعقد اجتماعها الأول

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 04:44 م
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علم المملكة
علم المملكة
الفجر السعودي
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دشنت مجموعة عمل التنمية التابعة لـ"مجموعة العشرين"، مساء اليوم الخميس، أنشطتها الرسمية يومي 10 و11 ديسمبر 2019م في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض؛ حيث عقدت اجتماعها الأول تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.

وحضر الاجتماع الذي عقد على مدى يومين، أعضاء وفود دول مجموعة العشرين وممثلو الدول المدعوة وممثلو المنظمات الإقليمية والدولية، وجرى فيه مناقشة تحديات التنمية من منظورٍ تعاوني، وأكَّدت رئيسة المجموعة هيفاء آل مقرن خلال الاجتماع، أهمية التنمية وتحقيق نمو متكافئ للدول.

وناقش رؤساء مجموعة التنمية من (اليابان، وإيطاليا، والهند، وجنوب إفريقيا) الأولويات الرئيسية لمجموعة العمل، وتلا ذلك عقد عدة جلسات تناولت موضوعات تمويل التنمية المستدامة، وترابط البنية التحتية الإقليمية، وإطار المساءلة المتعلق بالتزامات التنمية لمجموعة العشرين.

والتزامًا من مجموعة عمل التنمية باتباع نهج شمولي، فقد حرصت على توجيه دعوة لمجموعات التواصل، وهي: مجموعة المجتمع المدني، ومجموعة الفكر، ومجموعة المجتمع الحضري، ومجموعة المرأة، ومجموعة الشباب، بالإضافة إلى دعوة ممثلي مجموعة العمل المعنية بالبنية التحتية ومكافحة الفساد؛ لعرض برامج عملها وتحديد سبل التعاون الممكنة.

ونظمت مجموعة عمل التنمية، قبل عقد اجتماعها الأول، اجتماع بلدان الجنوب والتعاون ثلاثي الأطراف؛ لمناقشة تحديات التنمية باتباع نهج فاعل وشمولي يهدف إلى تبادل المعرفة والدروس المستفادة والنهوض بجدول أعمال 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

مجموعة العشرين
هو منتدى تأسس سنة 1999 بسبب الأزمات المالية في التسعينات، ويمثل هذا المنتدى ثلثي التجارة في العالم وأيضا يمثل أكثر من 90 بالمئة من الناتج العالمي الخام، كما تهدف مجموعة العشرين إلى الجمع الممنهج لدول صناعية ومتقدمة هامة بغية نقاش قضايا أساسية في الاقتصاد العالمي.

فإن مجموعة العشرين تمثل ثلثي التجارة وعدد السكان في العالم وأكثر من 90% من الناتج العالمي الخام (وهو مجموع الناتج المحلي الخام لجميع بلدان العالم).

ولأول مرة في تاريخها اجتمع رؤساء الدول والحكومات وليس فقط وزراء المالية في يوم 15 نوفمبر 2008.

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الكلمات المفتاحية

مجموعة العشرين برئاسة المملكة المملكة السعودية

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