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اليورو يسجل أعلى مستوي فى شهر ونصف خلال تعاملات اليوم الخميس

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 04:50 م
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اسعار اليورو
اسعار اليورو
وكالات
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سجلت أسعار اليورو اليوم الخميس، إعلى مستوي في شهر ونصف أمام الدولار الأمريكي، بعد قرار  البنك المركزي الأوروبي بتثبيت معدل الفائدة في أول اجتماع تحت قيادة "كريستين لاجارد"، مؤكدًا أن الفائدة ستظل عند مستوياتها الحالية أو أقل حتى يتسارع التضخم قرب مستهدف البنك البالغ 2 بالمائة.

وصعد سعر اليورو أمام الدولار بنحو 0.07 بالمائة ليسجل 1.1138 دولار وهو أعلى مستوى منذ أول نوفمبر الماضي.

وارتفع سعر اليورو أمام الجنيه الإسترليني بنحو  0.2 بالمائة ليسجل 0.8456 إسترليني.
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سعر اليورو مقابل الدولار سعر اليورو اليوم سعر اليورو أمام الجنيه الاسترليني

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