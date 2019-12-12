اليورو يسجل أعلى مستوي فى شهر ونصف خلال تعاملات اليوم الخميس





سجلت أسعار اليورو اليوم الخميس، إعلى مستوي في شهر ونصف أمام الدولار الأمريكي، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي بتثبيت معدل الفائدة في أول اجتماع تحت قيادة "كريستين لاجارد"، مؤكدًا أن الفائدة ستظل عند مستوياتها الحالية أو أقل حتى يتسارع التضخم قرب مستهدف البنك البالغ 2 بالمائة.





وصعد سعر اليورو أمام الدولار بنحو 0.07 بالمائة ليسجل 1.1138 دولار وهو أعلى مستوى منذ أول نوفمبر الماضي.



