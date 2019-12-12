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عاجل.. كهربا في الأهلي بعد قليل

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 04:53 م
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كهربا
كهربا
علي نبوي
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يتوجه حاليا محمود عبد المنعم "كهربا" إلى النادي الأهلي من أجل تقديمه إلى وسائل الإعلام كلاعبًا في صفوف النادي الأحمر

وأتم الأهلي إجراءات انتقال كهربا إلى صفوفه لمدة 4 مواسم ونصف في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

ووقع اللاعب على عقود انتقاله للنادي الأهلي في الجلسة التي جمعته ووكيله مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء.

وسيحصل كهربا على 9 مليون جنيه في الموسم وهي قيمة الفئة الأولى في النادي الأحمر.

ومن المنتظر أن يشارك كهربا في التدريبات الجماعية للأهلي عقب الإعلان الرسمي عن الصفقة من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.
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