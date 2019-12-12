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مواعيد مباريات اليوم الخميس 12-12-2019.. مشاهدة مباراة الزمالك ضد بيراميدز بث مباشر ON TIME SPORT

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 04:47 م
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بوابة الفجر
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مواعيد مباريات اليوم، حيث تنطلق العديد من المباريات الهامة اليوم الخميس الموافق 12 / 12 / 2019، ويأتي أبرزها مواجهات الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري، ومباراة مانشستر يونايتد ضد إي زد آلكمار بالدوري الأوربي، لذلك نقدم لكم أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويقدم لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة السابعة"
إننطلقت مباريات اليوم ف الدوري بمبارة الاتحاد السكندري ضد طنطا في تمام الثانية ظهراً، والمصري البورسعيدي والمقاولن العرب، في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

الزمالك x بيراميدز، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوربي الجولة السادسة
رين - فرنسا × لاتسيو - إيطاليا، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات، و6:55 بتوقيت تونس، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

ستاندر دو لياج - بلجيكا × آرسنال - إنجلترا تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات، و6:55 بتوقيت تونس، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

مانشستر يونايتد - إنجلترا × إي زد آلكمار - هولندا، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و9:00 بتوقيت تونس، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

وولفرهامبتون - إنجلترا × بشكتاش - تركيا، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و9:00 بتوقيت تونس، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

بورتو - البرتغال × فينورد روتردام - هولندا، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و9:00 بتوقيت تونس، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 7.

فولفسبورج - ألمانيا × سانت إيتيان - فرنسا، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و9:00 بتوقيت تونس، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.

روما - إيطاليا× وولفسبيرجر - النمسا، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و9:00 بتوقيت تونس، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

الدوري السعودي كأس الأمير محمد بن سلمان الجولة الحادية عشر
الوحدة × العدالة تقام المباراة في تمام السابعة إلا ربع مساءً اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويتم بث المباراة حصرياً على شاشة KSA Sports 2 HD.

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