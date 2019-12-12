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مجد القاسم يحيى حفل ختام إيجى فاشون غدًا

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 04:47 م
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بوابة الفجر
محمود حنفي
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أعلنت اللجنة العليا لمهرجان ايجي فاشون  برئاسة الأستاذ احمد العزبي عن إحياء النجم مجد القاسم لحفل ختام المهرجان المقرر إقامته غدا الجمعة بفندق تيوليب النرجس التجمع الخامس .


و كشف أحمد العزبي  عن أسماء خبراء التجميل المشاركين في المهرجان يوم الجمعة ميكب ارتست ناهد، إيناس وهير دريسر فاتن، مكيب ارتست ساره وهير دريسر سمر ..مكيب ارتست حنين .. ميكب ارتست نسرين .. ميكب ارتست مريم الحازمي .. ميكب ارتست روابي .. استاذ اسماعيل .. ميكب ارتست ناديه .. ميكب ارتست المها .. المصممه سهيله .. ميكب ارتست ديما 
ميكب ارتست منال الاحمدي .. ميكب ارتست الريم  .. ارتست افراح الحربي .. ميكب ارتست مشاعل الحارثي .. ميكب ارتست نهله .


وقال " العزبي  " سوف يتم تكريم عدد من نجوم الفن والإعلام  الذين  قدموا أعمال ذو  قيمة و هادفه  للمجتمع  في جميع المجالات ومنهم النجم مجد القاسم المخرج حسن السيد الفنانة إيناس النجار الفنانة دينا عبدالله الفنانة ندى بهجت الفنانة سوار النجار .


وأوضح  أن هذه  الدورة سوف تكرم  بعض اسماء  من نجوم الفن  الراحلين اسم الفنان فاروق الفيشاوي
الفنان طلعت زكريا  ، الفنان هيثم احمد ذكي ، الفنان عزت ابو عوف  الفنان ، شعبان عبدالرحيم. 

يذكر أن الدورة الخامسة  سوف تقام يوم ١٢ و ١٣ الشهر الجارى  بأحد فنادق القاهرة  .
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