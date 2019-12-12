حجز 70 كلغ من اللحم المفروم و93 كلغ من اللحوم البيضاء بالعاصمة

أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة، يوم أمس الإربعاء 11 ديسمبر 2019، عن تحقيق النتائج التالية:

أهم عمليّات الحجز:





- حجز 1920 لتر من الزيت المدعم و741 لتر من العصير منتهي الصلوحية و8000 بيضة و240 علبة سجائر و2940 قطعة شكلاطة منتهية الصلوحية و140 كلغ من الفواكه الجافة و93 كلغ من الحوم البيضاء و70 كلغ من اللحم المفروم و50 كلغ من المرطبات بتونس العاصمة.





- حجز 113 كلغ من اللحوم الحمراء غير صالحة للإستهلاك و5000 قطعة ملابس مستعملة و200 كلغ من الخضر بولاية صفاقس.





- حجز 12 علبة بسكويت و02 علب من "الكايك" و04 قوارير عصير مركّز بولاية مدنين.





- حجز 55 كرسي و102 قارورة مياه معدنية بولاية أريانة.





- حجز 193 علبة سجائر مختلفة الأنواع بولاية زغوان.





- حجز 150 علبة حليب بولاية بنزرت.