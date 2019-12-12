Advertisements
Advertisements
Advertisements

متظاهرين بالجزائر يصفون إجراء الانتخابات الرئاسية بـ "المهزلة"

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 04:34 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

خرج آلاف الجزائريين، اليوم  الخميس، للتظاهر في ساحة البريد المركزي بقلب العاصمة، رفضا لإجراء انتخابات رئاسية وصفوها بـ"المهزلة".

وردد المحتجون شعارات عدة، مطالبة برحيل من تبقى من رموز النظام السابق، ووقف الانتخابات الرئاسية التي انطلقت الخميس رسميا داخل البلاد.

وهتف المتظاهرون شعارات تنتقد وضع البلاد والسلطة الحالية، واعتبروا "أن الانتخابات خيانة للبلاد ولمطالب الحراك"، وشددوا على أنها "ستكرس بقاء النظام الذي حكم الجزائر منذ استقلالها".

وانسحبت الشرطة الجزائرية من ساحة المظاهرة بعد تزايد أعداد المحتجين، بينما تجوب طائرات الهليكوبتر سماء العاصمة منذ الأربعاء.

ويختار الجزائريون بين 5 مرشحين ثامن رئيس في تاريخ بلدهم، إذ يتنافس على كرسي قصر "المرادية" الجمهوري: المرشح المستقل عبدالمجيد تبون، وعلي بن فليس رئيس "حزب طلائع الحريات"، وعز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، ورئيس "حركة البناء" عبدالقادر بن قرينة المحسوب على جماعة الإخوان.

ويشرف على عملية تنظيم ومراقبة العملية الانتخابية 501 ألف و31 مراقبا، بينهم 427 ألفا و854 مراقبا في مكاتب الاقتراع و66 ألفا و410 في مراكز التصويت.

ودعا الرئيس الجزائري المؤقت، أمس الأربعاء، الناخبين إلى التصويت بقوة في انتخابات الرئاسة في جميع محافظات البلاد، لانتخاب رئيس جديد للبلاد، معتبرا أنها السبيل "للخروج بالبلاد من أوضاع لا مصلحة للبلاد في استمرارها".

وبدأت العملية الانتخابية وسط دعوات للمقاطعة، وللخروج في "مظاهرات مليونية" في العاصمة ومختلف المحافظات، معتبرين أنها "آخر فرصة لوقف العملية الانتخابية".

ومع بدء التصويت أغلق محتجون بولاية بجاية شمالي البلاد أحد مراكز الاقتراع، عقب مظاهرات رافضة لإجراء الاستحقاق الانتخابي أسوة بمدن أخرى في البلاد.

كما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن متظاهرين حطموا مركزين انتخابيين في منطقة القبائل شرق البلاد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ولاية بجاية تظاهرات انتخابات المهزلة الرئاسة الجزائر

أخبار تهمك

خاص| كهربا بجوار التتش في انتظار إشارة الدخول للتوقيع مع الأهلي

منذ ساعتين

بـ 200 جنيه.. أحمد بلال يتحدي مهاجم الزمالك للتسجيل في بيراميدز (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

أيمن يونس تعليقاً على تصريحات أحمد بلال: بجد عيب

منذ ساعتين و 16 دقيقة

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

الآن

نجم الأهلي يزف بشري سارة لجماهير القلعة الحمراء

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ يوم

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

الآن

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

الآن

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 12 ساعة

الإصابة تضرب ثنائي الأهلي قبل موقعة حرس الحدود

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم باريس سان جيرمان يقرر الرحيل ويختار ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. الأهلي يدرس قيد كهربا على حساب نجم الفريق المصاب

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ حوالي 10 ساعات

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ يوم

تعرف على قيمة الغرامة التي سيدفعها كهربا للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

الجزائر: المتظاهرون يقتربون من القصر الرئاسي

أول تعليق من الرئيس التونسي على التظاهرات ضد بوتفليقة

المعارضة الجزائرية توجه انتقادات لرئيس الوزراء وسط احتجاجات ضخمة

انطلاق الانتخابات الرئاسية في كازاخستان

77 % نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية بكازاخستان

موريتانيا: إغلاق مراكز الاقتراع وبدء الفرز

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

مفاجأة.. الأهلي يدرس قيد كهربا على حساب نجم الفريق المصاب

03:34 م

عاجل.. نجم باريس سان جيرمان يقرر الرحيل ويختار ريال مدريد

04:08 م

أيمن يونس تعليقاً على تصريحات أحمد بلال: بجد عيب

02:49 م

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

10:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status