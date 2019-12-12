مجلس الوزراء يصادق على المجلة الرقمية و وزارة التكنلوجيا تعتبرها أهم إصلاح في القطاع

صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الأربعاء 11 ديسمبر 2019 بقصر الحكومة بالقصبة، على المجلة الرقمية، حيث أوضحت وزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي، أنّ المجلة الرقمية تعتبر أهم إصلاح في القطاع منذ سنة 2001، وهي بمثابة رسالة ايجابية للمستثمرين المحليين والأجانب، وإجابة معاصرة وناجعة على التحديات الراهنة والمستقبلية للقطاع.





وتهدف المجلة إلى خلق مناخ ملائم للابتكار والتجديد وذلك بغاية تطوير الاقتصاد الوطني في اتجاه ارتكاز منواله على التكنولوجيات الرقمية واستيعابه للمهن الجديدة الناشئة، حسب نصّ البيان الذي أشار أيضا إلى أنّها ستعزز دور الدولة في تأمين النفاذ العادل لخدمات الاتصالات لمختلف أفراد المجتمع مما يساهم في اندماجهم الإجتماعي والإقتصادي.





وستسمح هذه المجلة من وضع أطر قانونية لإرساء مقومات الإدارة الإلكترونية، وتهدف بالأساس إلى تبسيط الإجراءات وتقريب الخدمات للمواطن.