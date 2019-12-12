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طنطا يواصل نزيف النقاط بتعادله مع الاتحاد

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 04:33 م
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بوابة الفجر
سارة سالم
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حسم التعادل السلبي المباراة بين الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف، ونادي طنطا الذي يقوده أيمن المزين فنيا، والتي أقيمت بينهما اليوم علي ملعب الإسكندرية بالجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني أضاع الفريقين أكثر من فرصة للتقدم، وكان الاتحاد الاقرب في الفرص ولكن طنطا كادت أن تخطف هدف الفوز في اللحظات الأخيرة، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وبهذا التعادل يرتفع رصيد الاتحاد للنقطة 15 في صدارة الدوري مع الأهلي، ويأتي طنطا في المركز التاسع ب8 نقاط.

خاض الإتحاد المباراة بتشكيل مكون من عماد السيد، ومحمود رزق، والسيد سالم، واسلام جمال، ونور السيد، وأسامة عزب، ورزاق سيسيه، وأحمد نبيل مانجا، وإيمانويل أكوي، وخالد قمر، وأحمد رفعت

بدأ طنطا بتشكيل مكون من إسلام طارق، إيهاب سمير، محممود مسعود، محمد العشري، محمد الشاذلي، محمود كابونجا، حسام غالي، أحمد الشناوي، أحمد الألفي، أحمد فهمي، إسلام فؤاد.

دكة البدلاء:- محمد فتحي، محمد جمال ميدو، محمد ماجد اونش، أحمد قطاوي، محمد حسام الشرخة، عبدالرحمن الدح، وليد عادل.

- تغيرات طنطا
خروج إسلام فؤاد ونزول ميدو جمال بدلا منه بسبب الاصابة في الدقيقة 45 من زمن الشوط الأول.

خروج محمود كابونجا ونزول وليد عادل بدلا منه في ثاني تغييرات الفريق الطنطاوي بالدقيقة 60

وفي أخر التبديلات بالدقيقة 77، خروج أحمد الشناوي ونزول عبدالرحمن الدح.

أدار المباراة عبدالعزيز السيد، وعاونه عدي عيد، ومحمد أبو العزايم، وأحمد حسونة.
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