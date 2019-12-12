الحريري: ملتزم بإعداد خطة عاجلة لمعالجة الأزمة في لبنان

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري، الالتزام بإعداد خطة إنقاذية عاجلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية في بلاده.







وجاء ذلك في اتصالين هاتفيين أجراهما بكل من رئيس البنك الدولي دايفيد مالباس والمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستينا جيورجيفا، بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي اليوم الخميس.







ووفق البيان، عرض الحريري مع المسؤولين الدوليين المصاعب الاقتصادية والنقدية التي يواجهها لبنان، وأكد لكل من مالباس وجيورجيفا التزامه بإعداد خطة إنقاذية عاجلة لمعالجة الأزمة، بانتظار تشكيل حكومة جديدة قادرة على تطبيقها، وبحث معهما المساعدة التقنية التي يمكن لكل من البنك وصندوق النقد الدوليين تقديمها في إطار إعداد هذه الخطة.







وبحث الرئيس الحريري مع رئيس البنك الدولي إمكانية أن تزيد شركة التمويل الدولية التابعة للبنك مساهمتها في تمويل التجارة الدولية للبنان، في إطار الجهود التي يبذلها لتفادي أي انقطاع في الحاجات الأساسية المستوردة بفعل الأزمة.