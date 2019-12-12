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مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.33% بختام جلسة الخميس

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 04:24 م
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سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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سوق دبي المالي

أنهي سوق دبي المالي بنهاية تداولات اليوم الخميس،  علي ارتفاع ،وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 0.33 بالمائة، بما يُوازي 8.86 نقطة، ليصل إلى 2722.43 نقطة؛  تزامناً مع صعود الأسهم القيادية ، وبلغ حجد التداول بسوق دبي المالي علي عدد 105.66 مليون سهم، بقيمة  163.68 مليون درهم، بعد تنفيذ 1963 صفقة.

وربح رأس المال السوقي ببورصة دبي اليوم نحو 2.19 مليار درهم إلى 370.84 مليار درهم، مقابل 368.65 مليار درهم في جلسة أمس.

وعلي مستوي أداء القطاعات بسوق دبي المالي اليوم ،فقد ارتفع  قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.28 بالمائة، ثم البنوك بنسبة 0.71 بالمائة، وأخيراً الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.01 بالمائة، بينما هبط كل من الخدمات بنسبة 1.07 بالمائة، ثم العقارات بنسبة 0.14 بالمائة.

وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً بسوق دبي المالي ، فقد ارتفع 11 سهماً كان في صدارتها سهم بنك المشرق بنسبة 13.06 بالمائة، بينما انخفض 14 سهماً كان في مقدمتها سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 5.26 بالمائة ، وكان أنشط الأسهم من حيث حجم التداول سهم شركة أمانات القابضة بعد تداول 19.22 مليون سهم، فيما كان الأنشط من حيث القيمة سهم بنك دبي الإسلامي بسيولة وصلت إلى 37.88 مليون درهم ، وكان أكثر الأسهم ربحاً سهم شركة دي إكس بي إنترتينمنتس بنسبة 3.88 بالمائة، ثم زاد سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 0.76 بالمائة، ثم ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.80 بالمائة.


أما عن الأسهم الأكثر اتراجعاً فكانت من نصيب سهم شركة داماك العقارية بنسبة 0.75 بالمائة، بينما هبط سهم بنك الإسلامي بنسبة 0.56 بالمائة، وانخفض سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 0.25 بالمائة
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