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سويسرا تثبت أسعار الفائدة السلبية

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 04:24 م
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البنك المركزي السويسري
البنك المركزي السويسري
وكالات
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أعلن البنك المركزي السويسري عن تثبيت سعر الفائدة عند  -0.75 بالمائة، مع وجود تكهنات البخفض معدل الفائدة لمواجهة الضغوط التصاعدية المستمرة على الفرنك خلال الاجتماع المقبل.

وأكد البنك المركزي أن السياسة النقدية التوسعية لا تزال ضرورية بالنظر إلى توقعات التضخم في سويسرا.

وأضاف أنه لا يزال على استعداد للتدخل في سوق الصرف الأجنبي كلما كان ذلك ضرورياً، مع الأخذ في الاعتبار موقف العملة بشكل عام، مشيرًا إلي أن سعر الفرنك لم يتغير كثيراً خلال الشهر الماضي، ما يعني أن العملة لاتزال مقومة بأكثر من قيمتها الحقيقية.

ووصف البنك المركزي سابقاً معدلات الفائدة السالبة بأنها ضرورية لاقتصاد البلاد رغم شكاوي الآثار العكسية على المؤسسات المالية.

ويتوقع البنك أن يسجل معدل التضخم في سويسرا 0.4 بالمائة في العام الحالي قبل أن يتراجع إلى 0.1 بالمائة في العام المقبل ثم يبلغ 0.5 بالمائة في عام 2021.

وتعتبر تقديرات التضخم في سويسرا عن عامي 2020 و2021 أقل من التقديرات السابقة والبالغة 0.2 بالمائة و0.6 بالمائة على الترتيب.

ويشير صناع السياسة خلال البيان إلى أن المخاطر على الاقتصاد العالمي لا تزال مائلة نحو الاتجاه الهبوطي.

ونما اقتصاد سويسرا بنحو 1.6 بالمائة في الربع الثالث من العام الحالي، لكن من المتوقع أن يتوسع بنسبة 1 بالمائة في إجمالي عام 2019.

كما يتوقع البنك أن تتراوح وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي بين 1.5 إلى 2 بالمائة في عام 2020.

وبحلول الساعة 11:02 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الفرنك السويسري مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.1 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 0.9823 فرنك.
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الكلمات المفتاحية

عالمى المركزي السويسري الفرنك السويسري الفائدة السلبية

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