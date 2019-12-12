سقوط أجزاء من شرفة منزل بسبب مياة الأمطار في الغربية.. (صور)

شهدت منطقة السبع بنات التابعة لقسم ثان المحلة الكبرى، اليوم الخميس، انهيار شرفة منزل قديم، جراء السقوط الكثيف لمياه الأمطار.



وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان العقار رقم ١٧ شارع الثورة السبع بنات الرئيسي أمام إحدى الصيدليات، وتم وضع الحواجز الحديدية بمحيط المنزل، وهدم الأجزاء الآيلة للسقوط بشرفات المنزل، وتبين المنزل بحالة جيدة، وغير صادر له قرار إزالة.



وكانت محافظة الغربية تعرضت، إلى سقوط أمطار رعدية غزيرة وانخفاض كبير في درجات الحرارة، ورفعت غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، حالة الطوارئ وانتشار الدوريات المرورية على الطرق لتنظيم الحركة المرورية.