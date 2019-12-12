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وزيرة التضامن: المرأة تعيش عصرها الذهبي في عهد السيسي (فيديو)

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 04:18 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن اهتمام الدولة المصرية بالمرأة المصرية ينعكس في عدة محاور أهمها محور التشريعات، حيث أن هناك عدد كبير من التشريعات التي تحمي المرأة المصرية، وتم تجريم العنف ضد النساء، وتغليظ العقوبة في التحرش، وهناك قانون لتجريم حرمان المرأة من ميراثها، وجاري نقاش قانون الأحوال الشخصية، وقانون الدعم النقدي الذي ينص على تقديم الدعم للمرأة.

وأوضحت الوزيرة، خلال حوارها مع مراسل فضائية "النيل للأخبار" على هامش منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بإفريقيا، اليوم الخميس، أن المحور الثاني هو محور البرامج والمبادرات، ويتمثل في دور استضافة النساء لحمايتها ضد العنف، وبرنامج للمرأة ضحية الإدمان، وتخصيص أقسام للنساء في مراكز العلاج، ومبادرات صحة المرأة تعتني بصحة المرأة بشكل عام، وبرنامج الألف يوم الأولى الذي يرعى المرأة من اول يوم للحمل وحتى الفطام، إلى جانب برنامج وعي الذي يتصدى لختان الإناث ومحو الأمية والزواج المبكر وتشجيع المرأة على العمل، وبرنامج فرصة ومستورة يخصصوا موارد لتمويل مشروعات تقيمها النساء، موضحة أن وزارة التضامن قدمت أكثر من 77 ألف قرض للمرأة في هذا المجال خلال السنوات الماضية. 

وتابعت وزيرة التضامن، أن المرأة تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي.
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الكلمات المفتاحية

وزيرة التضامن منتدى اسوان للسلام والتنمية منتدي اسوان السيسي أخبار مصر

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