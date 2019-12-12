تعرف على موعد تحسن الأحوال الجوية بعد هطول الأمطار اليوم

شهدت القاهرة الكبرى وعدة محافظات، هطول للأمطار صباح اليوم الخميس الموافق 12/12/2019، وهو ما أثار حالة من القلق على المواطنين، بشأن تقلب حالة الجول، باحثين، عن موعد تحسن الأحوال الجوية.





الأرصاد تتوقع سقوط أمطار





وأعلنت الأرصاد في وقت سابق، عن هطول الأمطار في يوم الخميس، ودعا خبراء الطقس، المواطنين لتوخي الحذر، عند القيادة مع ارتداء ملابس شتوية.





تعرف على موعد تحسن الأحوال الجوية





وكشفت الأرصاد الجوية، عن موعد تحسن الأحوال الجوية، وقالت إنه من المتوقع أن يكون هناك هدوء محدود في سرعة الرياح غدًا، فيما لا تزال الفرصة متاحة لسقوط أمطار تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا.





تحسن الأحوال الجوية السبت





وبحسب تنبؤات خبراء الأرصاد، فإن تحسن الأحوال الجوية، سيبدأ من السبت المقبل، وتقل فرص سقوط الأمطار، مع نشاط لحركة الرياح.





تحسن الأحوال الجوية بعد غد





وتشير التقارير إلى أنه هناك تقلبات جوية سواءً أمطارًا أو رياحًا أو انخفاض درجات الحرارة".، خلال اليوم وغداً.















