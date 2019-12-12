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"نخلة وقعت عليه".. مصرع طالب في العياط

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 04:10 م
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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لقي طالب مصرعه، اليوم الخميس، إثر سقوط نخلة عليه أثناء سيره بالشارع بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة، وأخطر مدير الأمن بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوفاة طفل إثر سقوط نخلة عليه يقرية "كفر بركات" بنطاق مركز العياط.

وتوصلت التحريات إلى أنه أثناء سير "عبد الله.ي"، طالب بالصف الثاني الإبتدائي، بالطريق بعد انتهاء اليوم الدراسي، سقطت عليه نخلة بسبب سوء الأحوال الجوية، وشدة الرياح، وبمحاولة إسعافه ونقله إلى المستشفى، توفي متأثرا بإصابته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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