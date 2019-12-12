أخبار البورصة المصرية.. 3 مليار جنيه خسائر السوق في أخر جلسات الأسبوع





أخبار البورصة المصرية





إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، أخر جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المصريين والعرب، و فشل الطرح الاخير لشركة راميدا محققة خسائر لليوم الثانى على التوالى ب 4.73% منهيا عند 4.19 جنيه.





ورصدت بوابة الفجر خسارة رأس المال السوقى بقيمة 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 686.641 مليار جنيه.





مؤشرات البورصة المصرية





وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 13358 نقطة، وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 520 نقطة، وهبط أيضاً مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1360 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.77% ليغلق عند عند مستوى 481 نقطة.





تداولات البورصة المصرية





وبلغ حجم التداول بالبورصة المصرية 81.6 مليون ورقة مالية بقيمة 476.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 15.4 ألف عملية لعدد 165 شركة، وارتفعت أسهم 32 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 93 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.









تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية





وإستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية علي نسبة 53.39% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 40.22%، والعرب على 6.38% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 57.79% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 42.20،%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 11 مليون جنيه، 977 ألف جنيه، 2.9 مليون جنيه، 15.7 مليون جنيه، 35.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 66.4 مليون جنيه.



