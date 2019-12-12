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عاجل.. عملاء "OSN" يفقدون قنوات ديسكفري بأثر فوري

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 04:04 م
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مجموعة قنوات ديسكفري
مجموعة قنوات ديسكفري
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عبرت مجموعة قنوات "ديسكفري" عن أسفها، بالرغم من محاولات التفاوض والتشاور مع "OSN" دامت لعدة شهور، فقد أضطرت إلى وقف بث قنواتها على شبكة "OSN"، ومن القنوات التي سيتم وقف بثها (Discovery، و TLC، وDiscovery Science، وInvestigation Discovery).

وكانت شراكة "ديسكفري" و"OSN" قد بدأت منذ أكثر من 12عاماً، وحاولت "ديسكفري" التشاور وعرض العديد من الحلول لضمان استمرارية عرض البرامج لمتابعين قنوات "ديسكفري" في الشرق الأوسط.

وللأسف رفضت "OSN" إنهاء المفاوضات الخاصة بتجديد العقد، لهذا وعلى الرغم من محاولات "ديسكفري" العديدة وبذلها قصارى جهدها إلاّ إنها أجبرت على إنهاء الاتفاقية.

ونتيجةً لذلك، سيُحرم العديد من محبي قنوات "ديسكفري" في جميع أنحاء الشرق الأوسط من عروضهم المفضلة مثل (Say Yes To The Dress، و Cake Boss، و Gold Rush، و Fast N’ Loud) بأثر فوري.

ويعني الوقف الفوري للبث "أنه سيتم إزالة قنوات ديسكفري من جميع مواقع OSN والمواقع والوسائل التابعة لها". 

وما زالت "ديسكفري" تأمل في التوصل إلى اتفاق؛ لإعادة القنوات لقاعدة المتابعين والمشاهدين في جميع أنحاء المنطقة، وسنقوم بمشاركة أي تحديثات متاحة. 

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الكلمات المفتاحية

قنوات ديسكفري ديسكفري OSN

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