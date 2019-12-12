السيطرة على حريق مركب نيلي في العجوزة.. والمعاينة تكشف السبب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق شب بمركب نيلي بمنطقة العجوزة، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطرت الأجهزة الأمنية بالواقعة.





وتلقى مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مركب نيلي بمنطقة العجوزة، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء.





وتم محاصرة النيران، والسيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية، وكشفت معاينة رجال الحماية المدنية أن الحريق إثر حدوث ماس كهربائي بكشاف كهربائي، ولم يسفر الحريق عن حدوث تلفيات.



