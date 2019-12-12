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تعرف على الدكتور أحمد رجب عميد آثار القاهرة الجديد

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 04:04 م
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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أعلنت كلية الآثار جامعة القاهرة عن صدور قرارًا جمهوريًا بتولية الأستاذ الدكتور أحمد رجب محمد علي عميداً لكلية الآثار جامعة القاهرة.

وأحمد رجب هو أستاذ الآثار والحضارة الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، وعمل كوكيل لكلية الآثار لشئون التعليم والطلاب من ديسمبر 2017 حتي توليه العمادة، وكان وكيلًا لكلية الآثار جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع من نوفمبر 2014 حتي ديسمبر 2017، وأستاذ ورئيس قسم الآثار الاسلامية جامعة القاهرة من 2011 لـ 2014.

كما عمل رجب ملحقًا ثقافيًا لجمهورية مصر العربية بأوزبكستان، ومدير المركز الثقافي المصري بطشقند من 2008 لـ 2011.

ومثل وزارة التعليم العالي بالهيئة العليا للمتاحف بمجلس الوزراء من 2018 حتي الآن وهو عضو اللجنة العليا للنشر بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية منذ 2017.

وهو عضو اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية بوزارة الآثار بجمهورية مصر العربية منذ عام 2017، وعضو لجنة الآثار بالمجلس الأعلى للثقافة وزارة الثقافة المصرية منذ 2017 وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية منذ 2014، وعضو اتحاد المؤرخين العرب، واتحاد الأثاريين العرب، والجمعية السلطانية للعمارة بالهند، وجمعية العمارة والبناء بالاكاديميه الروسية للعمارة بطشقند.

وأعد ووقع وفعل 28 اتفاقية دولية بين مصر واسيا الوسطى في كافة المجالات العلمية والثقافية، وهو مقرر سيمنارالتاريخ و الآثار الاسلاميه بالجمعية المصرية التاريخية من 2011 و حتي الان -

وهو مقرر عام المؤتمر الدولي الأول لتاريخ وآثار المشرق الإسلامي جامعة القاهره منذ 2013، ومثل مصر في عشرات المؤتمرات الدولية والمهرجانات الثقافية ورأس بعثة مصر الثقافية والتعليمية في معظم الفعاليات الثقافية والعلمية في دول آسيا الوسطي واشرف علي الأسابيع الثقافية المصرية من 2008 - 2011

وهو عضو هيئة تحريرفي العديد من المجلات المحلية والإقليمية والعالمية وحكم عشرات الأبحاث المحلية والاقليميه والدوليه وحكم اكثر من 200 بحث بمجلات دولية ومحلية واقليمية.

وله 23 كتاب منشور باللغات العربيه والانجليزيه والروسية والاورديه في التاريخ والحضارة الاسلامية - له عشرات الأبحاث العلمية في الاثار والكتابات العربية والفنون الاسلامية، والحضارةمنشوره بمصر والدول العربيه والاجنبيه

وله أكثر من 299 حديث تلفزيوني بمصر والدول العربية وآسيا الوسطي، ودرس وألقى محاضرات وأشرف علي رسائل علمية بجامعات القاهرة، والإسكندرية، والفيوم، والأزهر، وعين شمس، وأسيوط، وسوهاج، وجنوب الوادي، والمنيا، وطنطا، والزقازيق بمصر، وجامعة الامارات العربية المتحدة، وجامعة الملك سعود بالرياض وجامعة الكويت، وجامعات دلهي، واليجار بالهند، والأكاديمة الروسية للعمارة وجامعة طشقند، وجامعة بخارى، وجامعة سمرقند، وجامعة أورجانش، وجامعة الدبلوماسية بطشقند، وجامعة بخارى الدولية، وجامعة سمرقند، وجامعة خوارزم.

وحصل علي العديد من الجوائز والدكتوراة الفخرية والميداليات والدروع وشهادات التقدير من مصر والسعوديه والإمارات والكويت والهند وروسيا واوزبكستان، اشرف علي وناقش أكثر من مائة وثمانين رسالة ماجستير ودكتوراه بجامعات مصر والدول العربية واسيا الوسطي باللغتين العربية والانجليزية في الاثار والتاريخ والحضارة الاسلامية والعلاقات الدولية.
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جامعة القاهرة أخبار مصر آثار القاهرة

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