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بملابس سوداء.. رانيا يوسف تغازل جمهورها (صور)

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 03:52 م
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رانيا يوسف
رانيا يوسف
حسام يونس
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نشرت الفنانة رنيا يوسف، صورة جديدة على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".


وظهرت "يوسف" في الصورة التي قامت بنشرها، وهي ترتدي "تي شيرت" يجمع بين اللون الأسود والأبيض، وبنطال باللون الأسود، وحذاء باللون الأسود، واستخدمت "ميك أب" هادئ يزيد من جمالها، وتركت شعرها منسدل علي كتيفها، وعلقت قائلة: "Winter"، وتعني "الشتاء".


ونالت الصورة إعجاب الآلاف من الجمهور، حيث علق أحد المتابعين قائلاً: "بحبك اوى ..امواااة"، وعلق آخر قائلاً: "زي القمر والله يا رانيا"، وعلق آخر "الجميلة"، وآخر "عسل".


جدير بالذكر أن "رانيا" شاركت مؤخرا في "سبع ارواح"، من بطولة خالي النبوي، وإياد نصار، ورانيا يوسف، ووليد فواز، وعبد الله مشرف، وطارق صبري، وأحمد النجار، ومحمد علي رزق، نبيل عيسي، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج طارق رفعت، إنتاج سينرجي.


بالإضافة إلي مسلسل "عيون القلب"، بطولة رانيا يوسف، وماجد المصري، ودينا فؤاد، ولطفي لبيب، وحسن عبدالله، وسهر الصايغ، وإيهاب فهمي، وإيمان سركسيان، إخراج محمد مصطفي، سيناريو وحوار فداء الشندويلي.


ويذكر أن رانيا يوسف شاركت في الكثر من الأعمال الفنية منها، "السبع وصايا"، "نيران صديقة"، "موجة حارة"، "أهل كايرو"، "سلطان الغرام"، "ريجانا"، "هو في كده"، "ركلام"، "حفلة منتصف الليل"، "صرخة نملة".

بملابس سوداء.. رانيا يوسف تغازل جمهورها (صور)
بملابس سوداء.. رانيا يوسف تغازل جمهورها (صور)
بملابس سوداء.. رانيا يوسف تغازل جمهورها (صور)
بملابس سوداء.. رانيا يوسف تغازل جمهورها (صور)
بملابس سوداء.. رانيا يوسف تغازل جمهورها (صور)
بملابس سوداء.. رانيا يوسف تغازل جمهورها (صور)
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رانيا يوسف

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