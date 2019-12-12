حسن الرداد يستعد لفيلم جديد مع أمينة خليل

يحرص الفنان حسن الرداد، على التواصل الدائم مع مُتابعيه، ومشاركتهم صور من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشر حسن الرداد صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهر فيها برفقة الفنانة أمينة خليل.



وعلق الرداد على الصورة الخاصة به قائلا"اللي جاوب أنه فيلم جاوب صح .. إن شاء الله ده فيلم جديد يارب يعجبكم".



يشار إلى أن آخر أعمال الرداد السينمائية كان فيلم “عقدة الخواجة” الذي قدمه في 2018، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى لايت، حول شاب من الطبقة المكافحة، يقع فى أزمة عن طريق حادث سيارة مع ابنة رجل أعمال كبير، فتحاول الفتاة أن تبحث عنه لتصليح سيارتها، وتحدث مفارقات كوميدية بينهما.



"عقدة الخواجة" من بطولة"حسن الرداد، هنا الزاهد، بيومي فؤاد" ومن تأليف شيكو وهشام ماجد وإخراج بيتر ميمي.