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اعتماد منصات تعليم إلكترونية.. و"تابلت" لكل طبيب ببرنامج الزمالة المصرية

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 03:50 م
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بوابة الفجر
منى صموئيل
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قال الدكتور مجدي الصيرفي، أمين عام الزمالة المصرية، إن الهدف الأساسي الذي تسعى إليه الزمالة المصرية هو تعريف جميع الأطباء بالمهارات الأساسية قبل الالتحاق ببرنامج التدريب بالزمالة المصرية، مشيرًا إلى أن كل طبيب يخضع لبرنامج تدريبي يتيح له التعامل بشكل أفضل مع المريض والارتقاء بالمستوى المهني للأطباء من خلال التدريب العملي وممارسة الأنشطة التدريبية التعليمية والتفاعلية بالإضافة إلى التقييم المستمر.

جاء ذلك خلال اليوم التعريفي الذي عقدته وزارة الصحة والسكان ممثلة في الزمالة المصرية، برعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بحضور عدد من قيادات وزارة الصحة، والدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، والدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، وأطباء الدفعة التكميلية لحركة سبتمبر ٢٠١٩، وذلك صباح اليوم الخميس، بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني "المعهد القومي لتدريب الأطباء سابقًا" للتعريف بنظام تدريب الأطباء الجديد ببرنامج الزمالة المصرية، وفي إطار التواصل الدائم والفعال مع الأطباء.

وأضاف الصيرفي أن وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم حصلت على اعتماد منصات تعليمية إلكترونية متطورة سوف تتيح لأطباء التكليف الجدد الإطلاع على بنك المعرفة المصري المزود بكتب وأبحاث علمية وسوف يقدم للأطباء محاضرات في التخصصات المختلفة، لافتًا إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حرصت على تزويد كافة أطباء التكليف الملتحقين بنظام الزمالة الجديد بـ"التابلت" لمساعدتهم على التدريب بالبرنامج الجديد، فضلًا عن الإطلاع الدائم على الأبحاث العلمية الحديثة.
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