محمد سامي عبدالله.. ذكرى رحيل العجوز الطيب

نتذكر دائما نجوم أثروا فينا، ليس بأعمال البطولة أو مساحة الدور ولكن لقيامهم بأدوار مؤثرة، ليستطيعوا أن يتركوا إثر في نفوسنا وأعمالهم لاتزال شاهدة على ذلك ومن هؤلاء الفنانين الفنان محمد سامي عبدالله الذي تحل ذكرى وفاته اليوم،حيث فارق عالمنا في 12 ديسمبر 2011.



بداية متأخرة للفنان محمد سامي عبدالله



بدأت علاقته بعالم التليفزيون في سن 51 بعدما أحيل للمعاش من عمله كمعلم حيث أنه حاصل على ليسانس الاداب، وعمل مدرس لمادة التاريخ وبعد المعاش قررت التفرغ لتحقيق حلمه.



عمله محمد سامي عبدالله في الإعلام



لم يكن حلم الفنان محمد سامي عبدالله هو التمثيل، إنما كان يتمنى أن يكون مذيع، حيث فاتّجه للعمل كمعد لبرامج الأطفال، ثم عمل مساعد مخرج حتى وصل لمنصب مخرج ثم أصبح المسئول عن إدارة برامج الأطفال، كما أنه قدم في الراديو فقرة ذكريات الغرفة 117 فى برنامج الإذاعية سامية صادق.



إكتشاف محمد سامي عبد الله كممثل



يعود إكتشاف الفنان محمد سامي عبدالله الى المخرج أحمد النحاس الذي اسود اليه أدوار في عدد من الأفلام و كانت تلك بدايته السينمائية.



إنطلاق في عالم التمثيل



بعد ذلك استعان به مجموعة من المخرجين؛ لمشاركة بعض الفنانين

قام الفنان الراحل بتقديم عدد كبير من الأدوار المهمة مع الكثير من المخرجين في كثير من الأفلام ، وكانت كفاءة وخبرتة العالية في التعامل والتمثيل سبب براعته.



محمد سامي عبد الله العجوز الطيب



جسد محمد سامي عبد الله دور الرجل العجوز الطيب بدقة متناهية كما في الحقيقة تماماً، وتعاطف معه الجمهور لتجسيده الدور بكفاءة لا مثيل لها.



ورغم انه تم حصره في ذلك الدور وكان ذلك يسبب له حزن، لكنه كان يشعر بالرضا والسعادة لتميزه في ذلك من حيث الأداء والخبرة والتفرد.



أدوار محمد سامي عبد الله



توفي الراحل عن عمر يناهز ٨١ عام، قضى منها أكثر من ٣٠عاما في العمل في الفن، وكانت مشاركاته متميزة فيما يقرب من ١٠٠ مسلسل، و٥٠ فيلم، وعمل الفنان مع مخرجين وممثلين ومؤلفين كثيرين.



ويعد أشهر أدواره دور "عم مجاهد" في فيلم "الكيت كات"، إضافة إلى أدوار أخرى في افلام حسن ومرقص، وهي فوضى، وقصة الحي الشعبي، والغيبوبة، المصير، وعفريت النهار، والمرأة والساطور وفي مسلسلات حكايات وبنعيشها، وعايزة أتجوز، وراجل وست ستات، ومتخافوش، والشارع الجديد، والجنوبي، والسيرة الهلالية، والماضي يعود الان، وزيزينيا.

