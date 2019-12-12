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ارتفاع عدد ضحايا بركان نيوزيلندا إلى 10 قتلى

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 03:34 م
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بركان نيوزيلندا
بركان نيوزيلندا
محمد حسين
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تخطط الشرطة في نيوزيلندا للقيام بمهمة إلى جزيرة "وايت أيلاند" البركانية يوم الجمعة لدفن جثث الأشخاص الذين قُتلوا في ثوران البركان هذا الأسبوع، في حين ارتفع عدد القتلى المعروف من الكارثة إلى ثمانية، مع وفاة شخصين في المستشفى.

 

وقال نائب مفوض الشرطة جون تيمس في بيان، اليوم الخميس: "يمكنني الآن أن أؤكد أننا بصدد الانتهاء من خطة لدفن الجثث من واكاري / وايت آيلاند صباح غد"، مضيفًا أنه سيتم إطلاع العائلات على العملية، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

 

وكما ورد، هناك ثمانية أشخاص آخرين في عداد المفقودين ويفترض أنهم ماتوا، ودُفنوا تحت الرماد والحطام من انفجار يوم الاثنين. يوجد أكثر من 20 شخصًا في المستشفى، والعديد منهم مصابون بحروق شديدة، بينما تم نقل سبعة آخرين إلى وحدات الحروق في أستراليا.

 

وقال ضابط شرطة اخر هو نائب المفوض مايك كليمنت، في مؤتمر صحفي في وقت لاحق، إن المهمة كانت محفوفة بالمخاطر وأن فريقًا سينتشر للوهلة الأولى يوم الجمعة.

 

وأضاف، أنه يمكن رؤية ست جثث وستكون هناك فرصة "محدودة للغاية" للبحث عن الجثتين الأخريين، مشيرًا إلى أنه "يجب أن يذهب الكثير من أجل أن ينجح هذا".

 

وقالت السلطات، إن البركان الموجود في جزيرة وايت آيلاند "شديد التقلب" وقد يندلع مرة أخرى خلال أيام، ولا توجد علامات على الحياة في الجزيرة غير المأهولة.

 

وقالت جودي تيرنر، عمدة مدينة واكاتان، وهي أقرب بلدة في البر الرئيسي: "إننا نعيش الآن بشعور متزايد من اليأس لإعادة هؤلاء الذين نعرفهم إلى هناك والذين نحبهم".

 

وأردفت: "الإحباط من تلك الأسر الأكثر تضررًا أمر مفهوم تمامًا. لا أخبار جيدة للناس في هذه الحالة".

 

ثار البركان، وهو مقصد سياحي شهير للرحلات النهارية، يوم الاثنين ، حيث أطلق الرماد والبخار فوق الجزيرة.

 

كان هناك 47 شخصًا في الجزيرة، والمعروفة أيضًا باسم الماوري واكاري، في وقت اندلاع الثوران. أربعة وعشرون منهم من أستراليا وتسعة من الولايات المتحدة وخمسة من نيوزيلندا وأربعة من ألمانيا واثنان من الصين وبريطانيا وواحد من ماليزيا.

 

وقالت جانين كريبنر، عالمة براكين ومواطنة نيوزيلندية تعمل مع البرنامج العالمي للبراكين التابع لمعهد سميثسونيان: "إنها ليست مسألة إذا، إنها مسألة متى وأين، إن الاحترام الحقيقي لجميع المخاطر التي نواجهها وكيفية إسهامها في المجتمع أمر مهم حقًا.

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الكلمات المفتاحية

نيوزيلندا بركان نيوزيلندا 10 قتلى

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