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خاص| محمد محمود طريق الأهلي لقيد كهربا محليًا

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 03:35 م
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محمد محمود
محمد محمود
محمد الصو
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أوشك مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، من إنهاء إجراءات التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا، والحصول على خدماته لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ومن المُنتظر أن يعقد كهربا، جلسة اليوم مع مسؤولو النادي، داخل مقر النادي بالجزيرة، من أجل التوقيع على عقود إنتقاله بصفة رسمية، لمدة أربعة مواسم ونصف.

وعلم "الفجر الرياضي، من مصدر خاص أن كهربا سيتم قيده في قائمة الفريق المحلية والإفريقية، على أن يتم رفع اسم محمد محمود من القائمة الحالية بسبب إصابته الطويلة والتي تمتد لما يقرب من ستة أشهر.

ويعاني محمد محمود، من قطع في الرباط الصليبي تعرض له أثناء تدريباته التأهيلية من نفس الإصابة، ليخصع لجراحة في ألمانيا ويحتاج لما يقرب من ستة أشهر مقبلة قبل العودة للتدريبات الجماعية.

ومن المقرر أن يحصل كهربا، على 9 ملايين جنهيًا بالموسم الواحد، ومعاملته كلاعب من الفئة الأولى، بعدما فسخ تعاقده مع ديسبورتيفو البرتغالي، ودفع الشرط الجزائي.

واشترط مسؤولو النادي الأهلي على اللاعب، بتحمل كافة الأتعاب والإجراءات القانونية، حال تلقيه أي عقوبات مادية من المحكمة الرياضية الدولية.

ومن المنتظر أن يحصل اللاعب على قيمة دعائية تُقدر بقيمة 3 ملايين جنيهًا، حسب الاتفاق الذي وقعه اليوم في وجود وكيله وأمير توفيق مدير تعاقدات القلعة الحمراء.

وكان كهربا أعلن عن فسخ تعاقده مع الزمالك، في بداية الموسم الجاري بعدما تكاسل مسؤولو القلعة البيضاء عن تفعيل تجديد تعاقده في المدة القانونية حسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويستغلها للرحيل إلى الدوري البرتغالي والانتقال إلى أفيس البرتغالي، بعدما حصل على بطاقة دولية مؤقتة لحين فض النزاع مع ناديه.

وخاطب مجلس إدارة النادي الأهلي، في وقت سابق المحامي السويسري مونتيري، للاستفسار منه عن قانونية التعاقد مع لاعب المنتخب الوطني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وجاءت مخاطبة الأهلي للمحامي السويسري، قبل تفعيل التعاقد رسميًا مع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب ديسبورتيفو البرتغالي، خوفًا من الوقوع في أي عقوبات حال عدم سلامة موقف التعاقد مع اللاعب.

وأكد المحامي مونتيري، أن موقف المارد الأحمر سليم وبعيد عن نزاع اللاعب وناديه السابق الزمالك، خاصةً بعد الحصول على بطاقة مؤقتة واللعب في البرتغال، وأن العقوبة التي من الممكن أن يتم توقيعها ستطول اللاعب فقط وهي دفع غرامة مالية بنسبة محددة من قيمة عقده مع الزمالك ناديه السابق.

وتقدم الزمالك، بشكوى رسمية ضد اللاعب في الاتحاد الدولي "فيفا"، والذي قرر بدوره استخراج بطاقه دولية مؤقتة للاعب للمشاركة بها لحين انتهاء النزاع بينه وبين ناديه السابق.

وأعلن كهربا، منذ أيام عن فسخ تعاقده مع ناديه البرتغالي، بعددفع الشرط الجزائي المنصوص عليه بين الطرفين، ليحقق له التوقيع لأي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
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