حسن البرنس وفارس حميدة يطرحان "بالحب مش بالفلوس" .. التفاصيل

طرح مؤدي المهرجانات الشعبية حسن البرنس، وفارس حميدة، مهرجان شعبي يحمل اسم "بالحب مش بالفلوس"، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، ونال المهرجان تفاعل كبير من رواد الموقع ومحبي فن المهرجانات الشعبية.









مهرجان "بالحب مش بالفلوس"، من كلمات فارس حميدة، وتوزيع موسيقي ميدو مزيكا، وتقول كلمات المهرجان: "كله راح مع اللي راح، موجوع ومش مرتاح انا في الدنيا هكون سفاح، وهطيح انا فيكو، انتو قله وصحبه شمال، لليمين انا ميال، غفل الدنيا متتغفلش، لو هي سمكة انا هصبح قرش، احلا عريس محمود حمدي، البس البدله هتصبح بيه، الشوز مقطع ضحكو عليه.









يذكر أن حسن البرنس مؤدي مهرجانات شعبيه، ذاع صيته منذ سنوات، بعد أن قدم مهرجان "مافيش صاحب بتصاحب"، والذي تخطى حاجز الـ100 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب.