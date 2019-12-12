شاهد.. أحدث جلسة تصوير للفنانة درة بإطلالة صحراوية (صور)

شاركت النجمة درة، جمهورها بأحدث جلسات التصوير الخاصة بها، على حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفديوهات الشهير"إنستجرام".

وظهرت درة، بالصور بإطلالة ناعمة ورقيقة، حيث إرتدت فستان أبيض اللون طويل الديل وقصير من الأمام وبأكمام دانتل واسة، وتركت شعرها منسدلًا عبر كتفها بطريقة بسيطة وغير متكلفة، واختارت بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود.

وعلقت درة على الصور قائلةُ:" أمشي بروح حالم متوهج في ظلمة الآلام والأدواء، النور في قلبي وبين جوانحي فعلام أخشى السير في الظلماء" أبو القاسم الشابي".

نالت الإطلالة إعجاب العديد من المتابعين وجائت أبرز التعليقات:" يخجل الجمال من ان يقترن بك فأنت من أذهلت الجمال من جمالك"، وعلق آخر"لا شيء يضاهي محبتك... دمتي بخير وسلام وسعادة وراحة بال".

من ناحية آخرى يعرض الآن للفنانة درة، حاليا مسلسل "بلا دليل" على قناة ""cbc، وهو من بطولة خالد سليم، حازم سمير، اسلام جال، درة، أشرق زكي، انعام الجيرتلي، هاجر الشرنوبي، ومن تأليف إنجي علاء، إخراج منال الصيفي، إنتاج شركة "سينرجي".









