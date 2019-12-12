"الله يرحمك".. سعد الصغير يدعو لشعبان عبدالرحيم من داخل الحرم

نشر الفنان الشعبي سعد الصغير، مقطع فيديو جديد له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال الفيديو امام الكعبة ويدعو للفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم وكان مرتدي "ملابس الاحرام".



وعلق الفنان الشعبي، على مقطع الفيديو قائلًا:"عم شعبان عبد الرحيم ربنا يرحمك ويغفرلك يا وزير الحنيه ياطيب يا ابسط حد في الدنيا انهاردا وانا بعمل عمره فضلت ادعيلك والله احنا وكل الناس الي معايا وانا مقدرش انساك ولا اقدر انت عملت معايا اي وعارف انت كنت بتحبني قد اي ربنا يرحمك ياعم شعبان يارب وانت في احسن مكان في العالم دلوقتي".









ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الصغير، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"والله انت اجدع خلق الله يا سعد اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال" وأضاف آخر "اللهم امين يرحم مسلمين جميعًا"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"اصيل وجميل ياسعد ربنا يتقبل ويرحمه برحمته".



ويذكر أن آخر أعمال سعد الصغير، مسرحية "لوكاندة الأوباش"، الذي تدور احداثها في إطار كوميدي، وعرضت في السعودية ضمن فعاليات "موسم الرياض"، وشارك في بطولتها عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان اوس اوس، وحسن الرداد، ومايا دياب، والمسرحية من إخراج أشرف زكي.

