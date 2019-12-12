أقوى عروض كارفور مصر اليوم 12 ديسمبر 2019

عروض كارفور مصر

يقدم كارفور عروض كبيرة على عدد كبير من السلع خلال تعاملات الفترة الحالية والتى تستم حتى 15 من شهر ديسمبر الجارى، وتحرص سلاسل محلات كارفور على طرح خصومات وعروض كبيرة على سلعها لجذب عدد كبير من السمتهلكين في ظل المنافسة الشيدة بين السلاسل التجارية وبعضها في السوق وننشر فيما يلي كتالوج عروض كارفور شهر ديسمبر خلال الفترة الحالية التى من المقرر استمرار حتى 15 ديسمبر الجارى وبدأت من 1 ديسمبر وجاءت عروض كارفور شهر ديسمبر على النحو التالي:



