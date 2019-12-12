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بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد والكمار بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري الاوروبي بث مباشر

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 03:25 م
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بوابة الفجر
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يستضيف مانشستر يونايتد فريق الكمار الهولندي في العاشرة مساء اليوم بملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة الدوري الاوروبي "اليوروباليج".

ويتصدر مانشستر يونايتد جدول ترتيب المجموعة الـ 12 برصيد 10 نقاط متفوقاً بفارق نقطة واحدة على الكمار الهولندي صاحب الوصافة، ويسعى اليوناتيد لحسم الصدارة في مباراة اليوم.

وعلى الرغم أن مباراة اليوم تعد بمثابة "تحصيل حاصل" بعدما تأكد صعود الفريقين للدور المقبل في مسابقة الدوري الاوروبي "اليوروباليج"، إلا أن ناديا مانشستر يونايتد والكمار سيسعيان لتحقيق الفوز من أجل إنهاء مشوارهما في دور المجموعات بالصدارة.

ويدخل مانشستر يونايتد مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما حافظ على سجله الخالي من الهزائم أمام كبار الدوري الانجليزي هذا الموسم أثر فوزه على مانشستر سيتي بنتيجة 2 – 1 في المباراة التي جمعتهما الجولة الماضية بمسابقة "البريميرليج" على ملعب "الاتحاد".

واستهل مانشستر يونايتد بقيادة المدرب أولى سولشاير مشواره فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" بالفوز على تشيلسى برباعية نظيفة، قبل أن يتغلب على ليستر سيتى "الحصان الأسود" للمسابقة حتى الآن بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الخامسة.

واستطاع مانشستر يونايتد التعادل مع أرسنال بنتيجة 1 – 1، ومع ليفربول صاحب الصدارة بالنتيجة ذاتها ضمن منافسات الجولتين السابعة والتاسعة بمسابقة الدورى الإنجليزى.

ونجح مانشستر يونايتد فى إقصاء تشيلسى من دور الـ16 فى بطولة كأس الرابطة بعدما حقق الفوز بنتيجة 2 – 1، قبل أن يفوز على توتنهام بالنتيجة ذاتها فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".
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