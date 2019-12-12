محافظ بورسعيد يعلن توفير 1288 فرصة عمل بشركات البترول والغاز

أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالمشروع العملاق لحقل ظهر والذي دخلت به مصر مصاف الدول الكبرى في إنتاج الغاز في العالم، كما أكد على الإعجاز الذي تحقق في تشغيل المشروع في ١٨ شهر بدلا من السنوات الخمس التي كانت مقررة له.





جاء ذلك خلال لقاء محافظ بورسعيد مع المهندس طارق الملا وزير البترول ولجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة طلعت السويدي خلال زيارة ميدانية لمواقع شركات الغاز الطبيعي بغرب بورسعيد.





وأضاف المحافظ، أن مشروع حقل ظهر يعد من أهم المشروعات القومية العملاقة التي تم انجازها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقد احدث نقلة نوعية في مجال الطاقة لمصر كما كان المشروع وراة حركة التنمية والعمران التي زحفت علي منطقة شاطي غرب بورسعيد واقيمت بجوارة مشروعات تنموية سياحية من فئة الخمس نجوم لاول مرة بالمنطقة.





ووجه المحافظ الشكر لإدارة الشركة التي تدير حقل ظهر شركة ايني الايطالية التي قدمت نموذج رائع في المشاركة في تنمية المجتمع المحلي باقامة احدث مركز لطب الاسرة بالحي الاماراتي ومركز اخر رياضي.





كما ستقوم بتطوير البيت الايطالي وإعادته كمنارة ثقافية للمحافظة علاوة علي التجهيز لاقامة مزارع سمكية لخدمة المحافظة لتشغيل الشباب بها وكذلك المساهمة في تدريب قطاع التعليم الفني.



