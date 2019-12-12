يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة أرسنال وستاندر دو لياج اليوم الخميس 12-12-2019 في الدوري الأوروبي

يخوض فريق ارسنال الانجليزي مواجهة من العيار الثقيل اليوم عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على نظيره ستاندر دو لياج فى مباراة الإياب التى تجمع بينهم فى تمام الساعة الثامنة إلا خمسة اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، على ملعب " موريس ديفراسن " ضمن إطار بطولة الدورى الأوروبى 2019 / 2020.

يخوض فريق ارسنال الانجليزي مواجهة من العيار الثقيل اليوم عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على نظيره ستاندر دو لياج فى مباراة الإياب التى تجمع بينهم فى تمام الساعة الثامنة إلا خمسة اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، على ملعب " موريس ديفراسن " ضمن إطار بطولة الدورى الأوروبى 2019 / 2020.

,ولعب أرسنال حتى الآن خمس مباريات فاز فى ثلاثة أمام "إينتراخت، ستاندر دو لياج، فيتوريا غيماريش، بينما تعادل فى مواجهة واحدة أمام فيتوريا فى مباراة الإياب وانتهت المباراة بنتيجة 1 – 1 على ملعب " أفونسو هنريكيس " فى الجولة الرابعة، وخسر فى مباراة أمام إينتراخت فرنكفورت وانتهت المباراة بنتيجة 1 – 2 لصالح الألمانى فى الجولة الماضية .

,ولعب أرسنال حتى الآن خمس مباريات فاز فى ثلاثة أمام "إينتراخت، ستاندر دو لياج، فيتوريا غيماريش، بينما تعادل فى مواجهة واحدة أمام فيتوريا فى مباراة الإياب وانتهت المباراة بنتيجة 1 – 1 على ملعب " أفونسو هنريكيس " فى الجولة الرابعة، وخسر فى مباراة أمام إينتراخت فرنكفورت وانتهت المباراة بنتيجة 1 – 2 لصالح الألمانى فى الجولة الماضية .

بينما لعب ستاندر دو لى لياج ايضاً خمس مواجهات فاز فى أثنين امام فيتوريا غيمارش، وإينتراخت فرانكفورت، وتعادل فى مباراة أمام "فيتوريا البرتغالى" فى الجولة الماضية، وخسر فى أثنين أمام أرسنال وإينتراخت فرانكفورت .

بينما لعب ستاندر دو لى لياج ايضاً خمس مواجهات فاز فى أثنين امام فيتوريا غيمارش، وإينتراخت فرانكفورت، وتعادل فى مباراة أمام "فيتوريا البرتغالى" فى الجولة الماضية، وخسر فى أثنين أمام أرسنال وإينتراخت فرانكفورت .