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يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة أرسنال وستاندر دو لياج اليوم الخميس 12-12-2019 في الدوري الأوروبي

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 03:18 م
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بوابة الفجر
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يخوض فريق ارسنال الانجليزي مواجهة من العيار الثقيل اليوم عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على نظيره ستاندر دو لياج فى مباراة الإياب التى تجمع بينهم فى تمام الساعة الثامنة إلا خمسة اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، على ملعب " موريس ديفراسن " ضمن إطار بطولة الدورى الأوروبى 2019 / 2020. 

يدخل أرسنال المباراة فى المجموعة السادسة فى الصدارة برصيد 10 نقاط، بينما يحتل ستاندر دو لياج المركز الرابع برصيد 7 نقاط .

,ولعب أرسنال حتى الآن خمس مباريات فاز فى ثلاثة أمام "إينتراخت، ستاندر دو لياج، فيتوريا غيماريش، بينما تعادل فى مواجهة واحدة أمام فيتوريا فى مباراة الإياب وانتهت المباراة بنتيجة 1 – 1 على ملعب " أفونسو هنريكيس " فى الجولة الرابعة، وخسر فى مباراة أمام إينتراخت فرنكفورت وانتهت المباراة بنتيجة 1 – 2 لصالح الألمانى فى الجولة الماضية .

بينما لعب ستاندر دو لى لياج ايضاً خمس مواجهات فاز فى أثنين امام فيتوريا غيمارش، وإينتراخت فرانكفورت، وتعادل فى مباراة أمام "فيتوريا البرتغالى" فى الجولة الماضية، وخسر فى أثنين أمام أرسنال وإينتراخت فرانكفورت .

يسعى ستاندر دول لياج الذى يحتل المركز الثالث برصيد سبع نقاط بفارق 3 نقاط عن نظيره أرسنال المتصدر المجموعة حاليا برصيد 10 نقاط، فى خطف ثلاث نقاط غالية من نظيره لتحسين مركزه فى الجدول وضمان بطاقة التأهل بعد فخ التعادل الذى وقع فيه أمام نظيره فيتوريا فى الجولة الماضية، بينما سيحاول أرسنال فى الحفاظ على شباكه نظيفه والخروج من المباراة بنتيجة إيجابية لضمان التأهل متصدراً .
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