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الإفتاء: يجوز قراءة القرآن من دون فهم لمعانيه

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 03:15 م
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دار الإفتاء
دار الإفتاء
هدى عبدالرازق
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ورد سؤال إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء عبر "فيسبوك"، جاء فيه: "هل يجوز قراءة القرآن دون فهم لمعانيه".

ومن ناحيته أوضح الشيخ عويضة عثمان، عضوة إدارة الفتوى بدار الإفتاء، عبر البث المباشر على "فيسبوك"، أنه يجوز قراءة القرآن بدون فهم، حيث أن هناك الكثيرين يقرأون القرآن الكريم ولا يفهمون معناه، ولكنهم يحاولون، وهو نوع من التعبد، حيث أن قراءة الحرف بعشر حسنات.

وأشار عضو إدارة لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إلى أنه لا يجوز مس المصحف للقراءة بدون وضوء، ولكن لو شخص حافظ القرآن الكريم ويردد، فلا يشترط الوضوء.
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