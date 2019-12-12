«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة لايف رابط الزمالك يلا شوت ماتش الزمالك

عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مواجهة من العيار الثقيل عندما يحل بيراميدز ضيفا على فريق الزمالك مساء اليوم الخميس فى " إستاد القاهرة الدولي"، فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ضمن إطار الجولة السابعة من بطولة الدورى المصرى الممتاز 2019/2020.





يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك و بيراميدز بث مباشر

يدخل فريق الزمالك المباراة فى جدول ترتيب الدورى المصرى فى المركز الخامس برصيد 10 نقاط، بينما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 12 نقطة متعادلاُ فى النقاط مع نظيره الأهلى الذى يحتل المركز الثالث بفارق الاهداف .









بث مباشر مباراة الزمالك و بيراميدز بث مباشر

خاض الزمالك حتى الآن خمس مواجهات فاز فى ثلاثة امام الأتحاد السكندرى ومصر المقاصة والمقاولون العرب، بينما تعادل فى مباراة امام نادى مصرى وانتهت المباراة بنتيجة 1 – 1 على ملعب "إستاد السلام "، وخسر فى مباراة امام نظيرة إنبى بنتيجة 1 – 2 فى الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز.





بينما لعب بيراميدز حتى الان 6 مواجهات فاز فى ثلاثة امام إنبى وطنطا والأنتاج الحربى، وتعادل فى ثلاثة أمام طلائع الجيش وسموحة وأسوان .





مشاهدة مباراة الزمالك و بيراميدز بث مباشر

يسعى كل من الفريقين فى تحقيق نفس الهدف حصد ثلاث نقاط وزيادة النقاط والاعتلاء فى القمة والدخول فى المربع الذهبى، وستكون المباراة صعبة للغاية .









وشهدت قائمة الزمالك أمام بيراميدز غياب عبدالله جمعة بسبب الأصابة بعد نشره صوره على مواقع التواصل الأجتماعى "أنستغرام " معلقاً عليها الحمدلله على كل حال، وغياب " شيكابالا " بسبب نزلة برد شديدة " .





وجاءت قائمة الفارس الابيض كالتالى :-





فى حراسة المرمى : محمد ابو جبل، محمد عواد





فى الدفاع : حازم إمام، محمود علاء، محمد عبد الغنى، محمد عب السلام، محمد ع الشافى





فى الوسط : فرجانى ساسى، طارق حامد، محمد حسن، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحى، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، إسلام جابر





فى الهجوم : عمر السعيد، مصطفى محمد





الزمالك ضد بيراميدز