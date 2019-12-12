"شال بنته وطعن مراته".. ليلة قتل "خديجة" على يد زوجها المدمن.. والجيران: عنده هلاوس

الناس طلعت إشاعات "ضربها بالنار"

وأضاف جار آخر: إحنا سمعنا عن إشاعات كثيرة اللي كان بيقول إنه ضربها بالنار، واللي يقل إنه ذبحها، واللي يقول إنها كان سلوكها سيئ، لكن الست محترمة، وكان دائمًا في مشاكل بينهما بسبب المصاريف، هي اللي كانت ماسكة حساباته المالية لأنه مكنش بيعرف يقرأ ولا يكتب، العربية كانت باسمها بعد إدمانه للمخدرات، زمان كان شغال مع أخوه في المعدات، لكن حصل بينهما خلافات، واشترى العربية بعدها، كان دائمًا موجود في البيت الفترة الأخيرة، ينزل يخرج ساعة ويرجع بعدها، وقبل الجريمة بيومين كان موجود في الشارع ومعاه ابنته الصغيرة، ومش ظاهر عليه أي حاجة، بعدها فوجئنا بالشرطة في الشارع، وأنه قتل مراته.





قتل مراته بعد صلاة المغرب

وواصل آخر الحديث قائلا: مصطفى قتل مراته بعد صلاة المغرب، وقتها سمعنا أولاده يصرخوا وينادوا على عمهم وجيرانهم، والناس طلعت الشقة لقيته قتل مراته بالسكين، ربنا ينتقم من اللي علمه شرب المخدرات، ده كان بيشرب السجائر بس، وأخواته محترمين وفي حالهم من شغلهم لبيوتهم، ومصطفى كان على طول في مشاكل مع مراته بسبب إدمانه للمخدرات وعايز يتزوج واحدة غيرها.





القبض على مصطفى

تم القبض على مصطفى مدمن المخدرات بعدما سدد طعنات لزوجته، لشكه في نسب ابنته، ما أسفر عن مصرعها متأثرة بإصابتها، بمنطقة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بورود إشارة من مستشفى القصر العيني، بوصول خديجة.م ربة منزل، 38 سنة، مقيمة بمنطقة ناهيا، متوفية إثر إصابتها بعدة طعنات بسلاح أبيض أحدهما بمنطقة الصدر.





وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع وبالفحص والمعاينة وإجراء التحريات تبين أن زوج المجني عليها مدمن مخدرات ويعاني من وسواس قهري، وقام بطعنها عدة طعنات، لشكه في نسب ابنته.



