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الأمطار والرياح يتسببان في سقوط 4 أعمدة بقرية الكعابي بالفيوم
الخميس 12/ديسمبر/2019 - 03:12 م
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ريهام على
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تسبب سقوط الأمطار التي هطلت على محافظة الفيوم، اليوم الخميس، خسائر متوسطه والتي أسفرت عن سقوط 4 أعمدة إنارة بقرية الكعابي التابعة لمركز سنورس، نتيجة للرياح الشديدة.
وانتقلت إدارة المرور وشركة الكهرباء للموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة تحسبا لأي اضرار أخرى على المواطنين وفصل التيار الكهربائي عن المنطقه حرصا علي سلامة وأمن المواطنين بالقرية، وجار التنسيق بين مجلس المدينة وكافة الأجهزة المعنية.
كانت أمطار غزيرة وبرق ورعد ورياح شديدة ضربت محافظة الفيوم صباح اليوم، والتي شلت حركة السير والمرور، وحرص المواطنين وطلاب المدارس والعاملين وموظفي المؤسسات بالمكوث داخل منازلهم، لغرق الشوارع وانتشار برك المياه وتجمعات المياه، وتعطل المصالح العامة والسير قدما بالطرقات لما احدثته الأمطار من ضرر بالشوارع، وعدم تمكن الجميع من قضاء حوائجهم بالشارع.
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