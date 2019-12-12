الأمطار والرياح يتسببان في سقوط 4 أعمدة بقرية الكعابي بالفيوم

تسبب سقوط الأمطار التي هطلت على محافظة الفيوم، اليوم الخميس، خسائر متوسطه والتي أسفرت عن سقوط 4 أعمدة إنارة بقرية الكعابي التابعة لمركز سنورس، نتيجة للرياح الشديدة.





وانتقلت إدارة المرور وشركة الكهرباء للموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة تحسبا لأي اضرار أخرى على المواطنين وفصل التيار الكهربائي عن المنطقه حرصا علي سلامة وأمن المواطنين بالقرية، وجار التنسيق بين مجلس المدينة وكافة الأجهزة المعنية.



