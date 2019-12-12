بالأبيض.. إطلالة مميزة لدانا حمدان

نشرت الإعلامية دانا حمدان، صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الإجتماعي لتدوال الصور والفيدوهات الشهير "إنستجرام".



وكانت ترتدي بلوزة كب، وتضع ميك أب مناسب مع بشرتها،حيث وضعت روج وردي اللون، وكريم أساس، وكنتور، ومصحح حواجب، ومسكرا، و كونسيلر، وهيلايتر عند أنفها وخدوها، وبلاشر على الخدود، وكانت الصورة سيلفي في إضاءة الشمس.





يذكر أن آخر عمل لحمدان مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، تقوم بتجسيد مطربة بتياترو، وأتقنت هذا الدور، بدأ عرض المسلسل منذ عدة أيام.



ويشارك دانا حمدان في بطولة المسلسل إياد نصار ومي سليم وداليا مصطفى وإنجي المقدم و إدوارد.



خاضت دانا أول تجاربة لها في الدراما باشتراكها في المسلسل التراثي "وديمة" وكانت أحداث المسلسل تدور في فترة الخمسينيات حتى السبعينيات من القرن الماضي، وهذه الفترة الزمنية شهدت تحولات كبيرة علي المستوي المادي والاجتماعي والحضاري في منطقة الخليج وتغيرت خلالها العادات والناس.