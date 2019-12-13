بعد تصريحات السيسي عن المرأة.. سيدات قبّلَ الرئيس رؤوسهن "قصص وحكايات"

يستمر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في دعم المرأة والتذكرة بدورها البطولي في الأعراس الديمقراطية المختلفة على مر السنوات الماضية، بالإضافة إلى تضحياتها وما قدمته من رجال دافعوا بدمائهم وحياتهم دفاعًا عن الوطن، وحفاظًا على الهوية المصرية وتجلى ذلك عندما قال الرئيس خلال فاعليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، إن المراة المصرية لعبت دورا مهما لتنمية المجتمع.



وأضاف الرئيس السيسي، أن المرأة المصرية طوال الـ 5 سنوات الماضية قدمت للدولة العديد من الشهداء سواء كان ابن أو أخ أو زوج، فلا بد أن ننتبه كمصريين ونعطي الفرصة لسيدات مصر المكانة التي يستحقونها وأخذوها بجدارة، موضحًا أنه خلال جميع مناسبات تكريم أسر الشهداء لم تتقدم سيدة وتشتكي بل تقول "مستعدة أقدم إبني التاني علشان مصر".



أم شهيدين من أبطال القوات المسلحة

وأثناء الندوة التثقيفية الـ30 للقوات المسلحة، والتى عُقِدت بمناسبة الإحتفال بـ "يوم الشهيد"، بحضور وزير الدفاع، الفريق أول محمد زكى، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية، لبى الرئيس عبدالفتاح السيسى، طلب السيدة غالية - والدة شهيدين من أبطال القوات المسلحة، وانتقل إلى مقعدها، ثم صافحها وقبل يدها، وسط تصفيق حار من الحضور، كما سلمها هدية تذكارية، تكريمًا لها، ودار حوار بينهما.



تعيش الحاجة غالية في محافظة المنوفية، ومن عادتها أنها تجهش بالبكاء عندما ترى "أفرول الجيش"، لاعتزازها بإبنها الأكبر بشكل كبير، وكنيتها "أم محمود"، وكانت تفاصيل الحوار الذي دار بينها والرئيس السيسي، والذي استمر حوالي 3 دقائق قال لها الرئيس: "أطلبي اللي أنتِ عايزاه يا حاجة"، فردت قائلةً: "يا بني أنا حجيت مرتين وعملت عمرة، أنا عايزه تكونوا كويسين والبلد تكون بخير، ويبعد عنكم ولاد الحرام اللي عايزين يخربوا البلد".



والدة الشهيد إسلام مشهور

وفي الندوة ذاتها، قبلَ الرئيس السيسي، رأس ويد والدة الشهيد إسلام مشهور، الذي استشهد خلال مواجهات مع عناصر إرهابية بطريق الواحات، متأثرًا بحديثها معه خلال تكريمها، كما طالبت بصعود نجلها الثاني على المسرح ليستلم درع التكريم مع والده بعد أن استأذنت من الرئيس السيسي.



وعن أبرز المواقف التي أسعدت والدة الشهيد نقيب إسلام مشهور – أول شهداء حادث الواحات، فرحتها بمعاقبة الإرهابي الليبي عبدالرحيم المسماري، المتهم الرئيسي في القضية رقم 1602018 جنايات عسكرية غرب القاهرة والمتداولة إعلاميًا بـ"حادث الواحات" بالإعدام شنقًا، و22 متهمًا بعقوبتي السجن المؤبد والمشدد وغيابيا بمعاقبة 10 متهمين بالسجن المؤبد والمشدد، وحضوريًا ببراءة 20 متهمًا، وقالت حينها "أنا في منتهى السعادة حق ابنى رجع" موجهة رسالة لفلذة كبدها "ارتاح في جنتك.. أنا فخورة بيك.. دمك مرحش هدر".



الحاجة فهيمة – أكبر معمرة بالشرقية

وقبّل الرئيس عبدالفتاح السيسى، رأس الحاجة فهيمة - أكبر معمرة في الشرقية، والتي تبلغ من العمر 103 عام، ولديها أكثر من 50 إبنًا وحفيدًا، وتبرعت بكل ما تملك 30 ألف جنيه لصندوق "تحيا مصر"، وذلك خلال إحتفالية المرأة المصرية وتكريم الأم المثالية، في مركز المنارة بالتجمع الخامس.

وقالت الحاجة فهيمة حينها: "الرئيس قال لي: تسلمي يا سيدة مصر الأولى، ربنا يخليكي إنتي أمي، ومسك إيدي الاتنين وقعد يحب (يقبّل) فيهم، ويقول لي: تسلمي تسلمي"، "أنا قلت للرئيس: الله يسلمك لمصر بحالها ويجعلك من السعداء، وربنا ما يحرمنا منك".



الفدائية زينب الكفراوي

قبّل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رأس زينب الكفراوى، من أبطال المقاومة الشعبية فى بورسعيد، خلال افتتاحه المركز الترفيهى ببورسعيد، المكون من 4 طوابق على مساحة 2600 متر، كما يحتوى المركز على قاعتى عرض سينمائى وقاعة مؤتمرات، وذلك في اطار إحتفالات بورسعيد بعيدها القومى عام 2016.



الجدير بالذكر أن الرئيس السيسي قال اليوم، إن المرأة أظهرت المعدن الأصيل لتنفيذ أصعب برنامج إصلاح اقتصادي على الإطلاق، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية جابهت قسوة الظروف، وختم الرئيس كلمته: "أقول لسيدات مصر أنتم تتقدمون الصفوف وتحصلون على المكانة التى تستحقونها أنتم تستحقوا ذلك.. وده كلام قد يؤلم ويرفضه بعض الرجال ولولا المرأه فى العالم لما وجدت الإنسانية".

