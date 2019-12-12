خطير.. محلّ بصفاقس يبيع زيت زيتون في أوعية لتخزين المواد الكيميائية

تمكنت دورية تابعة للفرقة الوطنية للحرس الوطني لمراقبة المتفجرات والمواد الخطرة، من ضبط عدد 394 من الأوعية البلاستيكية معدّة لخزن المواد الكيميائية الخطرة، تستخدم من قبل المصحات الخاصة لتصفية الدم، لدى إحدى المحلات المعدة لبيع المواد المستعملة بولاية صفاقس، ويستغلّها صاحبها في تخزين وبيع زيت الزيتون.





وبالتحري معه عن مصدرها، صرّح أنه يتزود بها من مصحة خاصة كائنة بالجهة والتي تقوم بالتفويت فيها بالبيع عن طريق أحد الوسطاء.





وبعد مراجعة النيابة العمومية، تمّت مداهمة المصحة المذكورة حيث تم حجز 256 وعاء فارغ، كانت تعتزم ترويجها للباعة المتجولين.





كما أذنت النيابة العمومية للفرقة المذكورة، بحجز كامل الأوعية البلاستيكية (650 وعاء) والتنسيق مع شركة مختصة في رسكلة البلاستيك، قصد إتلافها وفتح بحث تحقيقي في الغرض.