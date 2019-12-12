Advertisements
Advertisements
Advertisements

خطير.. محلّ بصفاقس يبيع زيت زيتون في أوعية لتخزين المواد الكيميائية

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 02:58 م
Advertisements
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
Advertisements
تمكنت دورية تابعة للفرقة الوطنية للحرس الوطني لمراقبة المتفجرات والمواد الخطرة، من ضبط عدد 394 من الأوعية البلاستيكية معدّة لخزن المواد الكيميائية الخطرة، تستخدم من قبل المصحات الخاصة لتصفية الدم، لدى إحدى المحلات المعدة لبيع المواد المستعملة بولاية صفاقس، ويستغلّها صاحبها في تخزين وبيع زيت الزيتون.

وبالتحري معه عن مصدرها، صرّح أنه يتزود بها من مصحة خاصة كائنة بالجهة والتي تقوم بالتفويت فيها بالبيع عن طريق أحد الوسطاء.

وبعد مراجعة النيابة العمومية، تمّت مداهمة المصحة المذكورة حيث تم حجز 256 وعاء فارغ، كانت تعتزم ترويجها للباعة المتجولين.

كما أذنت النيابة العمومية للفرقة المذكورة، بحجز كامل الأوعية البلاستيكية (650 وعاء) والتنسيق مع شركة مختصة في رسكلة البلاستيك، قصد إتلافها وفتح بحث تحقيقي في الغرض.
Advertisements

أخبار تهمك

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ حوالي 23 ساعة

مشاهد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة بث مباشر ON SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الاهلي aHLY HD

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. نجم برشلونة ينتقل إلى ريال بيتيس

منذ 43 دقيقة

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

منذ حوالي 5 ساعات

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

الآن

الإصابة تضرب ثنائي الأهلي قبل موقعة حرس الحدود

منذ ساعة و نصف

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

الآن

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ يوم

تعرف على قيمة الغرامة التي سيدفعها كهربا للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يزف بشري سارة لجماهير القلعة الحمراء

منذ حوالي 5 ساعات

أيمن يونس تعليقاً على تصريحات أحمد بلال: بجد عيب

منذ أقل من ساعة

خاص| كهربا بجوار التتش في انتظار إشارة الدخول للتوقيع مع الأهلي

منذ 34 دقيقة

بـ 200 جنيه.. أحمد بلال يتحدي مهاجم الزمالك للتسجيل في بيراميدز (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 11 ساعة

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

10:56 ص

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

06:25 م

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

07:06 م

نجم الأهلي يزف بشري سارة لجماهير القلعة الحمراء

10:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status