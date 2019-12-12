"14 بطاقة تموين".. حجز متهم لاستيلائه على أموال الدعم ببولاق أبو العلا



وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

فتحت نيابة بولاق ابو العلا التحقيق مع صاحب مخبز، بتجميع 14 بطاقة تموينية للاستيلاء على أموال الدعم، وقررت حجزه 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث.تمكن ضباط مباحث التموين من ضبط إ ع، 22 سنة، مسئول عن كشك توزيع خبز بلدي مدعم كائن بدائرة قسم بولاق أبو العلا بتجميع البطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين واستخدامها في الاستيلاء على نقاط الخبز عن طريق ماكينة صرف خبز غير مخصصة له لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بحوزته على ماكينة صرف خبز، 14 بطاقة تموينية.