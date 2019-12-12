خبير اقتصادي: اختيار عنوان وشعار منتدى أسوان عبقري

قال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير الاقتصادي، إن اختيار عنوان منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة وشعاره شيء عبقري؛ لكون أمن المجتمع والمواطن لن يتحقق إلا بالارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.



وأوضح "إبراهيم"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الخميس، أننا بدأنا في الانحياز للتنمية المستدامة، بعد أن كنا منحازين لسنوات طويلة لفكر النمو الاقتصادي، موضحًا أن هناك فرق بين النمو الاقتصادي الذي يتحقق خلال عام، أو بقطاع معين، وبين التنمية المستدامة التي تعني تحقيق معدل نمو اقتصادي على مندى طويل بدون تذبذبات وبمشاركة الجميع حتى يستفيد منه الجميع، وهذا ما يستهدفه العالم أجمع حاليًا.



وتابع الخبير الاقتصادي، أن الدول الإفريقية تواجه العديد من التحديات على جميع المستويات، ولن تتحقق التنمية المستدامة بها إلا بوجود أمن وسلام مستمر بدول القارة، موضحًا أن التحدي الأساسي بالنسبة للدول الإفريقية هو مستوى معيشة المواطن، والتي يحتاج استثمارات ضخمة لتحسينه، لتطوير البنية التحتية وتطوير شبكة النقل الداخلية وبين الدول الإفريقية وبعضها، مع التحول الرقمي الذي يساهم في النهوض بمستوى معيشة المواطن.

