مفاجأة.. نجم برشلونة ينتقل إلى ريال بيتيس

ألينيا ينضم إلى ريال بيتيس

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن الإسباني كارليس ألينيا لاعب وسط نادي برشلونة سينضم إلى نادي ريال بيتيس في يناير القادم.





كما ذكرت الصحيفة أن ألينيا سينضم إلى نادي ريال بيتيس في الشتاء على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.





سبب انتقال ألينيا إلى نادي بيتيس

وأشارت الشبكة إلى أن كارليس ألينا أختار الانضمام إلى نادي ريال بيتيس نظرا لقلة مشاركته مع نادي برشلونة ليحاول اثبات نفسه في مكان أخر ويحصل على فرصة مشاركة أكبر.





مشاركات كارليس ألينا مع نادي برشلونة هذا الموسم

وقد شارك كارليس ألينا في 4 مباريات فقط حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف.





ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني

ويحتل نادي برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 34 نقطة من أصل 15 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.





ترتيب نادي ريال بيتيس في الدوري الإسباني الممتاز

ويتواجد نادي ريال بييتس في المركز الحادي عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 22 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.