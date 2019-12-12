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خاص| كهربا بجوار التتش في انتظار إشارة الدخول للتوقيع مع الأهلي

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 03:02 م
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كهربا
كهربا
محمد الصو
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تستعد إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لإعلان التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وعلم "الفجر الرياضي" من مصدر خاص أن كهربا، يعقد حاليًا جلسة مع أحد أفراد إدارة النادي الأهلي ووكيله بأحد الكافيهات القريبة من الجزيرة، في انتظار التواجد داخل أروقة التتش للتوقيع بصورة رسمية على عقود إنتقاله.

وأضاف المصدر، أن كهربا سيتواجد داخل التتش بالجزيرة اليوم، من أجل التوقيع على عقود إنتقاله بصفة رسمية، قبل الإعلان عبر وسائل الإعلام وتحديد موقفه من حضور التدريبات خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يحصل كهربا، على 9 ملايين جنهيًا بالموسم الواحد، ومعاملته كلاعب من الفئة الأولى، بعدما فسخ تعاقده مع ديسبورتيفو البرتغالي، ودفع الشرط الجزائي.

واشترط مسؤولو النادي الأهلي على اللاعب، بتحمل كافة الأتعاب والإجراءات القانونية، حال تلقيه أي عقوبات مادية من المحكمة الرياضية الدولية.

ومن المنتظر أن يحصل اللاعب على قيمة دعائية تُقدر بقيمة 3 ملايين جنيهًا، حسب الاتفاق الذي وقعه اليوم في وجود وكيله وأمير توفيق مدير تعاقدات القلعة الحمراء.

وكان كهربا أعلن عن فسخ تعاقده مع الزمالك، في بداية الموسم الجاري بعدما تكاسل مسؤولو القلعة البيضاء عن تفعيل تجديد تعاقده في المدة القانونية حسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويستغلها للرحيل إلى الدوري البرتغالي والانتقال إلى أفيس البرتغالي، بعدما حصل على بطاقة دولية مؤقتة لحين فض النزاع مع ناديه.

وخاطب مجلس إدارة النادي الأهلي، في وقت سابق المحامي السويسري مونتيري، للاستفسار منه عن قانونية التعاقد مع لاعب المنتخب الوطني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وجاءت مخاطبة الأهلي للمحامي السويسري، قبل تفعيل التعاقد رسميًا مع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب ديسبورتيفو البرتغالي، خوفًا من الوقوع في أي عقوبات حال عدم سلامة موقف التعاقد مع اللاعب.

وأكد المحامي مونتيري، أن موقف المارد الأحمر سليم وبعيد عن نزاع اللاعب وناديه السابق الزمالك، خاصةً بعد الحصول على بطاقة مؤقتة واللعب في البرتغال، وأن العقوبة التي من الممكن أن يتم توقيعها ستطول اللاعب فقط وهي دفع غرامة مالية بنسبة محددة من قيمة عقده مع الزمالك ناديه السابق.

وتقدم الزمالك، بشكوى رسمية ضد اللاعب في الاتحاد الدولي "فيفا"، والذي قرر بدوره استخراج بطاقه دولية مؤقتة للاعب للمشاركة بها لحين انتهاء النزاع بينه وبين ناديه السابق.

وأعلن كهربا، منذ أيام عن فسخ تعاقده مع ناديه البرتغالي، بعددفع الشرط الجزائي المنصوص عليه بين الطرفين، ليحقق له التوقيع لأي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
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الكلمات المفتاحية

كهربا الاهلي

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