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حبس لص الدراجات البخارية بباب الشعرية

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 03:01 م
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متهم
متهم
داليا عادل
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أمرت نيابة باب الشعريه الجزئية، بحبس عاطل تخصص في سرقة الدراجات البخارية بباب الشعرية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت رجال المباحث بالتحرى عن نشاطه الإجرامي.

تمكن رجال مباحث قسم شرطة باب الشعرية، منضبط " ا. م. د" 28 سنة عاطل، في أثناء شروعه في سرقة دراجة بخارية تحمل أرقام أ ن ب 2649 ماركة فيسبا بيضاء اللون موديل 2012م بأسلوب " توصيل الأسلاك " حال توقفها بمحل الضبط.

وتم التوصل للمجني عليه "م. ع. ع" 31 سنة سائق، باستدعائه تعرف على الدراجة، واتهمه بالسرقة وأضاف بعدم اكتشافه واقعة السرقة بعد، وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين الحوادث المجهولة اعترف بارتكاب حوادث سرقات أخرى، وتم تحرير المحضر اللازم اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت ما تقدم.
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