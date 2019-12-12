Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصدر يوضح حقيقة قتل مدمن مخدرات لزوجته لإنجابها بعد 11 سنة زواج

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 03:00 م
Advertisements
مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة
إيمان عبد العاطي
Advertisements
نفى مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية، حول قيام المتهم بقتل زوجته بـ 8 طعنات بمنطقة بولاق الدكرور، بقتلها لشكه في سلوكها، بعد إنجابها طفلة رضيعة بعد 11 سنة زواج.

وأضاف المصدر ذاته لبوابة الفجر بأن المتهم لديه 3 أبناء، ولدين في المرحلة الإبتدائية وطفلة رضيعة.

كان سدد مدمن مخدرات طعنات لزوجته، لشكه في نسب ابنته، ما أسفر عن مصرعها متأثرة بإصابتها، بمنطقة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بورود إشارة من مستشفى القصر العيني، بوصول ربة منزل، 38 سنة، مقيمة بمنطقة ناهيا، متوفية إثر إصابتها بعدة طعنات بسلاح أبيض أحدهما بمنطقة الصدر.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ بإشراف مدير المباحث الجنائية بالقطاع وبالفحص والمعاينة وإجراء التحريات تبين أن زوج المجني عليها مدمن مخدرات ويعاني من وسواس قهري، وقام بطعنها عدة طعنات، لشكه في نسب ابنته.

وتمكنت القوات من القبض على المتهم، ويظهر عليه علامات الاضطراب النفسي، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وتم اقتياده إلى ديوان القسم وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
Advertisements

أخبار تهمك

نجم الأهلي يزف بشري سارة لجماهير القلعة الحمراء

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ حوالي 8 ساعات

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

الآن

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على قيمة الغرامة التي سيدفعها كهربا للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ يوم

خاص| كهربا بجوار التتش في انتظار إشارة الدخول للتوقيع مع الأهلي

منذ 34 دقيقة

أيمن يونس تعليقاً على تصريحات أحمد بلال: بجد عيب

منذ أقل من ساعة

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ حوالي 23 ساعة

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

الآن

مشاهد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة بث مباشر ON SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الاهلي aHLY HD

منذ حوالي 21 ساعة

بـ 200 جنيه.. أحمد بلال يتحدي مهاجم الزمالك للتسجيل في بيراميدز (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. نجم برشلونة ينتقل إلى ريال بيتيس

منذ 43 دقيقة

الإصابة تضرب ثنائي الأهلي قبل موقعة حرس الحدود

منذ ساعة و نصف

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

10:56 ص

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

06:25 م

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

07:06 م

نجم الأهلي يزف بشري سارة لجماهير القلعة الحمراء

10:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status