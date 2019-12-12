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كسر الشيش.. حبس مسجل لسرقته شقة سكنية بالمقطم

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 02:59 م
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النيابة
النيابة
داليا عادل
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أمرت نيابة المقطم الجزئية، بحبس مسجل فى اتهامه بسرقة شقة سكنية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعه، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

كشفت تحقيقات النيابة، عن تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من موظف باكتشافه كسر باب شرفة الشقة سكنه وسرقة "مبلغ مالي، شاشة تليفزيون، سخان مياه كهربائي" من داخلها.

وأضافت التحقيقات أنه بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "مسجل شقى خطر "سرقات عامة"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الشيش".

وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية"، وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.
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