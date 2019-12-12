Advertisements
Advertisements
Advertisements

غرفة الحبوب تطلق مبادرة جديدة لتخفيض أسعار المكرونة الموردة لوزارة التموين

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 02:47 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
أعلنت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية عن مبادرة جديدة  لتخفيض أسعار المكرونة التى توردها الغرفة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لطرحها ضمن المقررات التموينية.
 
كما أنه تم الاتفاق مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على توريد المكرونة للوزارة لطرحها للمواطنين على بطاقات التموين بسعر ‪6900‬ قرشا للكيلو بدلا ‪7300‬ قرشا للكيلو، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فى تخفيف العبء على المواطنين.
‏‪ ‬
وقالت الغرفة في بيان اليوم، إن أعضاء الغرفة وشعبة المكرونة سيظلون فى الوقوف بجانب الدولة ووزارة التموين لتوفير السلع الأساسية ذات جودة عالية خاصة  المكرونة  لطرحها بجانب الأرز على بطاقات التموين بجانب العديد من السلع الأخرى التى تطرحها وزارة التموين  ضمن المنظومة التموينية.
 
وجاء ذلك عقب الاجتماع الذى عقده الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مع النائب طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ووجدى المشد نائب رئيس الغرفة لطرح مبادرة الغرفة بهدف تخفيض أسعار سلعة المكرونة الموردة للوزارة . 
 
وأشار بيان الشعبة إلي أنه تم الاتفاق مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين بشأن تخفيض سعر المكرونة التى يتم توريدها لصالح الوزارة، وأنه سيتم توريد  ‪10‬ آلاف طن مكرونة للوزارة  معبأة  زنة واحد كيلو جرام من خلال كبرى الشركات المتميزة وذات أسماء وعلامات تجارية معروفة بالأسواق، حيث سيتم توريد أجود أنواع المنتجات وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، وذلك اعتبارا من منتصف شهر  ديسمبر الجارى، على أن تباع للمستهلك على بطاقات التموين  بسعر ‪6900‬ قرشا للكيلو بدلا من ‪7300‬ قرشا.
 
وأكدت أن هذه المبادرة تعد الثانية للغرفة، حيث سبق وطرحت الغرفة مبادرة بتوريد المكرونة معبأة لوزارة التموين زنة نصف كيلو جرام، فى حين أن هذه المبادرة سيتم توريد المكرونة بأكياس زنه واحد كيلو جرام وبٍأسعار مخفضة أيضا مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة فى الأسواق.
 
وأضاف البيان أن أصحاب الشركات والمنتجين لديهم حرص كبير على تخفيض الأسعار من اجل تخفيف العبء على المواطنين وتحمل زيادة تكاليف الإنتاج، خاصة وأن وزارة التموين تقوم بتوفير السلع الأساسية للمواطنين على بطاقات التموين طوال الوقت بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة.. نجم برشلونة ينتقل إلى ريال بيتيس

منذ 42 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ يوم

الإصابة تضرب ثنائي الأهلي قبل موقعة حرس الحدود

منذ ساعة و نصف

أيمن يونس تعليقاً على تصريحات أحمد بلال: بجد عيب

منذ ساعة الا ربع

بـ 200 جنيه.. أحمد بلال يتحدي مهاجم الزمالك للتسجيل في بيراميدز (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ حوالي 23 ساعة

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

الآن

تعرف على قيمة الغرامة التي سيدفعها كهربا للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يزف بشري سارة لجماهير القلعة الحمراء

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة بث مباشر ON SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الاهلي aHLY HD

منذ حوالي 21 ساعة

خاص| كهربا بجوار التتش في انتظار إشارة الدخول للتوقيع مع الأهلي

منذ 34 دقيقة

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

منذ حوالي 5 ساعات

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

الآن

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

10:56 ص

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

06:25 م

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

07:06 م

نجم الأهلي يزف بشري سارة لجماهير القلعة الحمراء

10:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status